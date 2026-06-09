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وزير الداخلية : الدولة وفرت الأمكانيات لإنجاح استراتيجية السلامة المرورية والمطلوب ترسيخ ثقافة الإنجاز

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Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 12:24 قراءة: 1 د, 30 ث
      
قال وزير الداخلية، خالد النوري، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، " إن الدولة سخرت الإمكانيات ووفرت الغطاء المؤسساتي لانجاح الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور"، داعيا إلى ترسيخ ثقافة الإنجاز وتحمل المسؤولية واعتماد إدارة أداء تقوم على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد المتاحة.

وأبرز في افتتاح أشغال ورشة عمل خصصت لمتابعة وتقييم الاستراتيجية ، أن الاستراتيجية ليست مجرد خطة قطاعية ضيقة، بل خيار سيادي جامع وتجسيد لإرادة الدولة في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث الطرقات، مؤكدا ان السلامة المرورية اصبحت مسؤولية جماعية تتقاطع فيها الأبعاد الامنية والصحية والتربوية والاتصالية ومجالات البنية التحتية والنقل.


وشدد على أن نجاح هذه الرؤية يظل رهين التزام مختلف الأطراف بتحويل الأهداف المرسومة إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابيا على حياة المواطن ، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى جانب مختلف الهياكل العمومية المتدخلة في المجال.


وبين في هذا السياق ، أن التحديات المرورية تختلف من منطقة إلى أخرى، وهو ما يستوجب مزيدا من الدعم اللوجستي والتنسيقي للجان الجهوية وتعزيز انخراط السلطات المحلية والميدانية قائلا " إن النجاح المنشود لن يتحقق خلف المكاتب المغلقة، بل يرتبط أساسا بفاعلية العمل الجهوي والمحلي".

وأكد أن تونس تقف اليوم أمام استحقاق وطني وإنساني لا يحتمل التردد أو التأخير، داعيا إلى الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مزيد من العمل الميداني الفعلي لحفظ الأرواح، في إطار رؤية موحدة تقوم على وضوح الأدوار واستدامة تبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين.

تجدر الإشارة الى أن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية ( 2034/2025) ، تهدف الى التقليص في نسبة حوادث المرور بنسبة 50 بالمائة .

وهي تتضمن 5 محاور و168 نشاطا مترابطا ينفذها أكثر من 15 هيكلا عموميا عبر تطوير القوانين والتشريعات واستغلال التكنولوجيا في تطبيق القوانين ، إضافة الى تطوير البنية التحتية وغيرها.

ومن بين آليات دعم تنفيذ هذه الاستراتيجية انشاء منصة تشاركية للتقييم والمتابعة الحينية وتسهيل عملية التواصل بين الهياكل الشريكة.
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