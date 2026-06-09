مونديال 2026 - حضور أبناء المهجر في صفوف "نسور قرطاج" .. من استثناء إلى مكون رئيسي

وات -

جيل بتكوين أوروبي متنوع يعيد تعريف مفهوم الانتماء الرياضي



إذا كان لكل منتخب لاعب يمثلالتي تبنى حولها المنظومة الجماعية، فإنمن حاملياختاروا أن يجعلوا من قميصعنوانا لطموحاتهم فيالمقررة فيمنالجاري إلىالمقبل.بعضهم ولد فيوآخرون في، لكنهم جميعا يشكلون اليوم جزءا منالطامح إلى تحقيقفي المونديال تتوج ببلوغ تاريخي إلىوتتوزع هذه الكوكبة من اللاعبين على مختلف الخطوط. ففي، تقفز إلى الواجهة أسماء مثلالذين تدرجوا في مدارس التكوين الفرنسية إلى جانباللذين شقا طريقهما الكروي فيعلى التوالي.وفي، يعول المنتخب التونسي على مجموعة من اللاعبين الذين صقلوا مواهبهم أيضا في الملاعب الأوروبية يتقدمهممن أبناء الجالية التونسية في فرنسا إضافة إلىالذي نشأ في الدنمارك والمتكون في ألمانيا.أما في، فيبرزالذي ترعرع في فرنسا والقادم من ألمانيا وبهويتهما الكروية النرويجية والكندية.وإذ قد يمثل هذا التنوع في التكوين عاملا مهما في تطوير الأداء باعتباره يجلببما من شأنه أن يمنحفي المونديال خيارات أوسع لمواجهة منتخبات عتيدة ضمنفي قيمة، فإن دلالات هذه الظاهرة لا تقف عند حدودها الرياضية فحسب، بل تمتد لتطرح أبعادا أعمق تتصل بمفهوموالتحولات التي يشهدها داخل المنظومة الكروية التونسية.إن اعتماد المنتخبات الوطنية على لاعبين من أبناء الجاليات المهاجرة يعكس من منظور سوسيولوجي وفقتحولا بنيويا في مفهومفي ظل عالم أصبحت فيه الهوية أكثر انفتاحا مما كانت عليه في السابق.ويعتبر الجويلي أن المنتخب يمثل في المخيال الجماعي اختزالا رمزيا للوطن إذ يمثلفي نظر شريحة واسعة من الجماهير تجسيدا للهوية الوطنية لذلك كان التصور التقليدي لمفهوم الانتماء الرياضي يقوم على أن يكون اللاعب تونسيا "أبا عن جد" وأن يكون قد نشأ داخل البلاد ومر عبر مختلف منتخبات الأصناف الشابة، وفق رأيه.ويضيف أن بروز بعض اللاعبين من أصحابالذين يحمل عدد منهم أسماء غربية ويتحدثون لغات أخرى غير العربية واللهجة التونسية أثار في البداية نوعا من الارتباك لدى جزء من الجماهير الرياضية ورسخ لديهم انطباعا بأن انتماء هؤلاء اللاعبين "غير مكتمل" أو "جزئي" على حد تعبيره.كما أكد أن سياسة التفاوض التي رافقت استقطاب بعضبما تضمنته من إملاءات وشروط لقبول حمل قميص المنتخب مست من "نقاوة" صورة انتمائهم لدى الجمهور خلافا للاعب المحلي الذي ينظر إلى تمثيله للوطن كواجب مقدس لا يقبل النقاش.ويشيرإلى أن ظاهرة التعويل علىبدأت في التشكل بالخصوص مع فترة تولي المدرب الفرنسيالإشراف على المنتخب سنةحين شرع في استقدام لاعبين ينحدرون من عائلات تونسية يكون أحد والديهم أو كلاهما تونسي الجنسية.وتجلى هذا التوجه بوضوح خلال نهائياتإذ ساهمت الأسماء القادمة من المهجر آنذاك على غرارفي تعزيز قوة الفريق وتوازنه بما كان له دور حاسم في التتويج باللقب القاري ليتواصل الاعتماد على هذه السياسة أيضا فيبألمانيا بالتحاق عناصر أخرى مثلوأضحت بعد ذلك تجربة إدماج أبناء الجاليات التونسية بالخارج في صفوف المنتخب التونسي أكثر من مجرد، إذ تحولت إلىوهو ما تجسد فيبروسيا حيث ضمت القائمة عديد الأسماء على غرارليتعزز هذا التمشي فيبقطر بانضمام وجوه أخرى في مقدمتهاوأوضح الجويلي أنفرض نفسه مع مرور الوقت وأسهم في تغيير هذه النظرة ليصبح مفهوم الوطن أقل ارتباطا بالحدود الجغرافية قائلا في هذا الصدد: "كلما أثبت اللاعب الناشئ في المهجر كفاءته وحرصه في الوقت نفسه على الدفاع عن ألوان المنتخب، حظي بقبول متنام من الجماهير، بل إن العديد من هؤلاء اللاعبين نجحوا بفضل ما أظهروه من حماس كبير في أن يصبحوايحظون بإعجاب واسع بين الأنصار" مستشهدا في ذلك باللاعبوبينوإعادة تعريف مفاهيم، يتطلع الجمهور الرياضي أن يشكل هذا المزيج بينمفتاح العبور إلىمن المونديال لأول مرة في تاريخ