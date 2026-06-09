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سليانة:تلقيح مايقارب 17 ألف رأس من الأبقار ضد الأمراض المعدية منذ بداية السنة

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Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 15:06 قراءة: 0 د, 45 ث
      
قامت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة بتلقيح مايقارب 17 ألف رأس من الأبقار ضد الأمراض المعدية (الحمى القلاعية والجلد العقدي) منذ بداية السنة الجارية، وذلك في إطار الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات ضد الأمراض المعدية، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق الماجري.

وبين الماجري في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن العدد الجملي للأبقار التي شملتهم التلاقيح مرجح للارتفاع ليبلغ العدد 20 ألف رأس، مبينا أنه تم إعطاء الأولوية للأبقار نظرا لانتشار النوع الثاني من الحمى القلاعية على الحدود التونسية.


و أضاف الماجري أن حملة تلقيح الأغنام و المجترات الصغرى ضد الحمى القلاعية و الجذري وطاعون المجترات الصغرى متواصلة، لتتوزع إلى 161 ألفا و 914 رأسا ضد الحمى القلاعية و74 ألفا و351 أنثى ضد الحمى المالطية و151 رأسا من الأغنام والماعز ضد الجذري وطاعون المجترات الصغرى
وبخصوص داء الكلب، ذكر المسؤول أن المصالح المعنية بصدد الإعداد للحملة الوطنية لتنطلق مع أواخر الصائفة الجارية.
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