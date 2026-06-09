مشاركة أكثر من 20 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية تونسية في فعاليات أسبوع التكنولوجيا بلندن من 8 الى 12 جوان 2026

شاركت تونس للسنة الثانية على التوالي في فعاليات أسبوع التكنولوجيا بلندن London Tech Week 2026 المنعقد من 8 الى 12 جوان الجاري، بقاعة أولمبياد لندن.ويهدف هذا الحدث الى توفير مساحات للتشبيك وتبادل الخبرات واستقطاب الاستثمارات وعرض الابتكارات التي تشكل مستقبل التكنولوجيا عالميا.وتضمن الجناح التونسي للابتكار نخبة من الشركات التونسية الناشئة والمؤسسة الرقمية التي تمثل حيوية المنظومة الوطنية للابتكار وريادة الاعمال.وتعد هذه المشاركة فرصة لتعزيز إشعاع منظومة الابتكار التونسية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والاستثمار والشراكات الدولية بما يدعم حضور المؤسسات التونسية في الأسواق العالمية.وتركز الدورة الحالية بشكل أساسي على قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة والتكنولوجيا المالية والاستدامة.وقد انتظمت هذه المشاركة ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT) والغرفة التونسية البريطانية للتجارة (TBCC) بالتعاون مع سفارة تونس بلندن وعدد من الشركاء الداعمين لمنظومة الابتكار وريادة الأعمال في تونس.وجددت سفارة تونس بلندن بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، دعمها لهذه المبادرة التي تعكس حيوية قطاع التكنولوجيا والابتكار في تونس وتسهم في تعزيز التعاون التونسي البريطاني في المجالات الرقمية والتكنولوجية.يشار، الى أن أسبوع لندن للتكنولوجيا (London Tech Week) هو أحد أكبر وأبرز المهرجانات التكنولوجية في أوروبا والعالم ويجمع سنويا عشرات الآلاف من المبتكرين والمستثمرين وقادة الشركات الناشئةمن أكثر من 90 دولة.