دار المصدر بالعاصمة تحتضن ندوة وطنية حول تكوين الشبان وانتقاء المواهب يومي 24 و25 جوان الجاري

تحتضن دار المصدر بالعاصمة الندوة الوطنية حول تكوين الشبان وانتقاء المواهب بمشاركة عدد من الإطارات الفنية والخبراء والمسؤولين والفاعلين في مجال تكوين الشبان واكتشاف المواهب الرياضية، وذلك يومي 24 و25 جوان 2026.وتهدف هذه الندوة إلى بحث واقع تكوين الشبان في مختلف الاختصاصات الرياضية واستشراف السبل الكفيلة بتطوير منظومة الانتقاء والتأطير بما يساهم في الرفع من جودة التكوين وإعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة على المستويين الوطني والدولي.ويتضمن برنامج التظاهرة سلسلة من المداخلات العلمية والجلسات الحوارية وورشات العمل التي تتناول أحدث المناهج المعتمدة في تكوين الشبان وآليات رصد المواهب ومتابعتها إلى جانب عرض عدد من التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال.وتمثل الندوة مناسبة لتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين في القطاع الرياضي وتعزيز التنسيق بينهم بما يدعم الجهود الرامية إلى إرساء منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب وصقلها وتوفير الظروف الملائمة لتطورها.ومن المنتظر أن تتوج أشغال الندوة بجملة من التوصيات والمقترحات العملية الرامية إلى مزيد تطوير سياسات تكوين الشبان وتحسين آليات انتقاء المواهب الرياضية في تونس.رصد