صفاقس تحتضن لقاءات أعمال وشراكة تونسية جزائرية يوم 27 جوان 2026

تحتضن غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، يوم 27 جوان 2026، لقاءات أعمال وشراكة تونسية جزائرية بمقرها، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون الإقتصادي وتعزيز الشراكة بين المؤسسات ورجال الأعمال من البلدين.ويأتي تنظيم هذه التظاهرة، في سياق التعاون القائم بين غرفة التجارة النمامشة - تبسة وغرفة التجارة والصناعة لصفاقس، حيث تستقبل الغرفة وفدا من رجال الأعمال الجزائريين يضم عددا هاما من الفاعلين الإقتصاديين الناشطين في قطاعات متنوعة.وتهدف هذه اللقاءات، إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات التونسية والجزائرية لإستكشاف آفاق جديدة للتعاون والإستثمار، وبحث فرص الشراكة وتبادل الخبرات، بما يسهم في تنمية المبادلات التجارية بين البلدين.وتندرج هذه المبادرة،ضمن الجهود الرامية إلى مزيد تعزيز التكامل الإقتصادي التونسي الجزائري ودعم التواصل المباشر بين أصحاب المؤسسات في مختلف القطاعات الإقتصادية.ودعت الغرفة في بلاغ صادر عنها الثلاثاء، المؤسسات ورجال الأعمال الراغبين في المشاركة إلى التسجيل المسبق عبر إستمارة المشاركة التالية:https://tinyurl.com/4cw6mvumمدفعي