مونديال 2026 - إلياس السخيري.. الجندي الهادئ ينضم إلى النادي المغلق للاعبين التونسيين أصحاب ثلاث مشاركات مونديالية

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إذا كان لكل منتخب لاعب يمثلالتي تبنى حولها المنظومة الجماعية، فإنيعد أحد أبرز هذه العناصر داخل المنتخب التونسي. فمع العد التنازلي لانطلاقبكندا والولايات المتحدة والمكسيك، يواصل متوسط ميدانتأكيد مكانته كأحد أهم الأوراق التي يعول عليها الناخب الوطنيفي سعيه إلى بناء منتخب قادر على فرض ذاته ضمنفي مواجهةويحملقيمة خاصة للسخيري، إذ يتأهب من خلاله لدخول التاريخ من أوسع أبوابه بانضمامه إلىللاعبي المنتخب التونسي الذين سجلوافي النهائيات العالمية. فبعد تجربتي، يستعد ابن الـلكتابة فصل جديد من مسيرته الدولية شأنه في ذلك شأن زميلهالذي سيكون على موعد بدوره معفي مشواره الكروي.وتضم هذه الدائرة الضيقةأخرى بصمت على حضور متواصل فيمن كأس العالم امتدت منإلىوصولا إلى. ويتعلق الأمر بكل منوالحارسوبالعودة إلى هذه المشاركة الثالثة المرتقبة، لم يخف السخيري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ قبل أيام من انطلاق المونديال شعوره بالاعتزاز بما أنجزه قائلا: "إن التواجد فييظل حلما وفرصة استثنائية لمواجهة أفضل اللاعبين والمنتخبات، والأهم من ذلك المساهمة في كتابة صفحة جديدة من تاريخ كرة القدم التونسية".وأضاف: "الانضمام إلى هذامن اللاعبين التونسيين الذين خاضوايمثل حقا مصدر اعتزاز بالنسبة لي. لم يكن هدفا في حد ذاته عند البداية لكنه كان دائما حلما يراودني وأنا فخور للغاية اليوم بتحقيقه".على أرضية الميدان، يجسد حامل الرقمنموذج لاعب كرة القدم العصري بما يتحلى به من خصال تجمع بين التواضع والفعالية.لا تبحث عن الأضواء بقدر ما تكرس حضورها لخدمة المجموعة. يتحدث السخيري عن شخصيته: "هذا جزء من طبعي، فأنا شخص هادئ ومتزن إلى حد كبير. نشأت على قيم الاحترام والمثابرة، وأحرص دائما على التركيز الكامل على عملي لأكون في مستوى من الالتزام والمثالية في أدائي اليومي".ولديومبمدينةفي إقليمجنوب فرنسا، وترعرع بين ثقافتين قبل أن يختار الدفاع عن ألوان تونس، بلد والده. تلقى تكوينه في صفوف ناديحيث بنى مسيرته بهدوء وثبات، وقد أسهمت تجربته في ألمانيا بداية مععامثم معمنذفي تشكيل صورة لاعب موثوق دائما في خدمة الفريق.تعود أولى دعواته لتمثيلإلى سنةعندما قرر المدربضمه إلى قائمة منتخب تحتالذي كان يستعد آنذاك لخوض تصفيات أولمبيادقبل أن يشكل يوممحطة فارقة في مسيرته حين خاض باكورة مبارياته مع المنتخب الأول تحت قيادة المدربفي مواجهة ودية أمام إيران على ملعبانتهت بفوز تونس () ليصبح لاحقا أحد ركائز خط الوسط برصيد بلغ إلى حد الآنسجل خلالها، سجل السخيري حضوره في جميع المباريات التي خاضها المنتخب منذ قدوماستعدادا لكأس العالم، أمامخلال شهر مارس الفارط، وأماممطلع شهر جوان الجاري."سيكون هذافي مسيرتي لذلك أصبحت على دراية بهذا النوع من الاستحقاقات" يضيف السخيري الذي يعتبر نفسه أنه اكتسب "" بفضل مشاركاته مع الأندية في كبرى المسابقات الأوروبية.تجربته الدولية الثرية راكمها أيضا من خلال حضوره المنتظم مع المنتخب في نهائيات، إذ شارك في نسخوأخيراالتي شهدت تسجيلهلتونس في تاريخ مشاركاتها بالمسابقة خلال الفوز على أوغندا ().ويأمل السخيري في توظيف خبرته وشخصيته الرصينة لفائدة المجموعة خلال المونديال مبينا: "أتمنى أن أساهم في منح الفريق الهدوء وأساعده على قراءة جيدة لمجريات اللعب. يجب إجادة التعامل مع المباريات وحسن إدارة نسقها، أمور كثيرة تحسمها تفاصيل صغيرة، وآمل أن أكون قادرا على استباقها واتخاذ القرارات المناسبة لمساعدة زملائي".مستوياته العالية والمميزة داخل المستطيل الأخضر مكنته سنةمن التتويج بجائزةفي الاستفتاء السنوي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.وبعيدا عن لغة الأرقام، يمثل الدولي التونسي مثالا للاستمرارية والرقي الرياضي، وهي خصال جعلت منه لاعبا يحظى باحترام زملائه وخصومه على حد سواء.أما بشأنودوره الريادي داخل المنتخب، فيتعامل السخيري مع الأمر بقدر كبير من الاتزان إذ يقول: "أن تكون قائدا للمنتخبأتحملها بكل جدية. هناك أنماط مختلفة من القادة، بعضهم يتحدث كثيرا، أما أنا فأؤثر الكلام عند الضرورة وأحرص أن أكون بالخصوص قدوة من خلال سلوكي اليومي واحترامي للآخرين والتزامي بالعمل. هدفي أن أكون مثالا يحتذى به لزملائي وأن أساهم في تحفيزهم".وعن علاقته بالمدرب، أكد أنها "كما هي الحال مع جميع أفراد المجموعة" مضيفا: "نتبادل الحوار باستمرار ونعمل على التحضير بأفضل صورة ممكنة. وآمل أن يظهر المنتخبخلال هذا المونديال".وفي هذا السياق، قال قائد المنتخب: "نحن فيتضم منافسين ذوي مستوى مرموق لكننا لا نريد الاختباء أو الخوف منهم. ندرك حجم الصعوبة غير أننا نعمل على التحضير بأفضل شكل ممكن لنكون جاهزين لمجاراة النسق العالي وكسب المواجهات المباشرة".وتابع: "ما قد يصنع الفارق بالنسبة للمنتخب التونسي هو. ستكون لدينا أوراقنا وفرصنا قائمة. كما أنيمنح فرصة التأهل أيضا لبعض أصحابوهو ما يزيد من حظوظنا ونأمل في استثمار هذه الفرصة."وعن مستقبله الشخصي في ظل اقتراب نهاية عقده معفي، ارتأى السخيري تأجيل الخوض في هذه المسألة والتركيز على التحدي العالمي قائلا في ختام حديثه: "ما يزال في عقدي، ومن الطبيعي أن تكون هناك نقاشات خلال هذه الصائفة، لكن تركيزي الكامل منصب حاليا على، فأنا ملتزم تماما بهذا الموعد. أما بقية الملفات فسيأتي وقتها لاحقا. النادي سيشهد أيضا تغييرات عديدة مع قدوملذلك تبقى كل الاحتمالات واردة لكنها ليست من أولوياتي الآن".