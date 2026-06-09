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كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس تنظم منتدى حول "الذكاء الاصطناعي للتدريس والبحث في القانون يوم 11 جوان 2026

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Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 14:05 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تنظم كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بالشراكة مع كل من أكاديمية "إيمات" الأورومتوسطية للتكنولوجيا ومنصة "جوري دوك"، يوم الخميس 11 جوان الجاري، منتدى متخصصا تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي للتدريس والبحث في القانون".

وسيحتضن قاعة المحاضرات "الدالي الجازي" أشغال هذا اللقاء بداية من الساعة الثانية بعد الظهر، بحضور أساتذة وباحثين ومهتمين بمجالات القانون والرقمنة


ويندرج هذا المنتدى في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة واستكشاف سبل توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس الجامعي والبحث العلمي في المجال القانوني


ويهدف هذا اللقاء الى تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والهياكل المتخصصة في التكنولوجيا والوثائق القانونية.

ويتضمن البرنامج مداخلات وورشات تطبيقية حول استخدام تقنيات التعلم الآلي ومعالجة النصوص القانونية، إلى جانب نقاش مفتوح حول التحديات الأخلاقية والقانونية لاعتماد الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
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