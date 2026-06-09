قبلي: الاستعداد لاحداث فضاء للتكوين والتسويق خاص بالمراة بالقرية الحرفية بتلمين

تستعد المندوبية الجهوية للاسرة والمراة والطفولة وكبار السن بولاية قبلي، لاحداث فضاء للتكوين والتسويق خاص بالمراة، بالقرية الحرفية بمنطقة تلمين من معتمدية قبلي الشمالية، في اطار الاجراء الذي اقرته وزارة الاشراف باحداث مثل هذه الفضاءات بمختلف مناطق الجمهورية لدعم الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمراة، وفق المندوب الجهوي سامي البكريوأوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" ان هذا الفضاء الذي سيعنى بالمراة، ستتم ادارته من قبل جمعية او مجمع نسائي وسيتكون من 3 عناصر أساسية تجمع بين قاعة للعرض متكاملة الى جانب فضاء مخصص للتسويق الالكتروني وفضاء موجه للتكوين، واشار الى ان هذا الفضاء سيعمل تحت اشراف المندوبية الجهوية للاسرة والمراة والطفولة وكبار السن وسيحرص على دفع الحركة الإنتاجية والعناية بالنساء صاحبات أفكار مشاريع إنتاجية في قطاع الصناعات التقليدية.كما لفت الى ان هذا الفضاء الذي سيجمع بين العرض والتسويق الالكتروني الى جانب التكوين، سيمنح النساء وخاصة الحرفيات او صاحبات أفكار المشاريع، فرصة لتكريس افكارهن على ارض الواقع مع مزيد الإحاطة بالفكرة او المشروع ودعم قيمته المضافة، فضلا عن توفير مجال سواء للتسويق على عين المكان او التسويق الالكتروني، الامر الذي يعزز مداخيل المنتصبات بالفضاء ويساهم في دفع الحركة الاقتصادية بالمنطقة.وذكر بانّ اختيار احداث هذا الفضاء بالقرية الحرفية بتلمين، مرده وجود القرية لى طريق سياحية هامة، وهي الطريق الوطنية رقم 16 التي تربط بين ولايتي قبلي وتوزر والتي تشهد حركية طيلة السنة، علاوة على كون هذا الفضاء متكامل وشبه حاضر للاستغلال بحكم احتوائه على عديد المحلات، فضلا عن وجود متحف سيتم استئناف العمل لاتمام بنايته ليمثل فضاء يجمع بين تاريخ الجهة وحاضرها ووجهة للزوار الذين سيتمكنون من التعرف على ما تزخر به الولاية من انتاجات مختلفة في قطاع الصناعات التقليدية وتثمين منتوجات الواحة.