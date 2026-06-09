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الصرارفي تشرف على جلسة عمل للنّظر في مشروع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2027

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Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 09:34 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أكدت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصّرارفي على ضرورة التنسيق بين مختلف وحدات العمل لتسهيل الإعداد الجيد بين كل الأطراف المتدخلة لإعداد مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027 وتنفيذها في الآجال المحددة. كما شددت على ضرورة احترام التوجّهات العامّة للماليّة العمومية وعلى أهمية أن تكون التقديرات المتعلقة بالميزانية ذات توجّه واقعي وقادر على تحقيق الأهداف المرجوّة.
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جاء ذلك لدى إشرافها أمس الاثنين على جلسة عمل خُصّصت للنّظر في مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027 بحضور إطارات الوزارة، وهي جلسة تندرج "في إطار إحكام تطبيق قواعد التصرّف الإداري والمالي للوزارة" وفق ما نشرته الوزارة على موقعها الرسمي.


واستمعت الوزيرة بالمناسبة إلى مختلف التدخّلات التي تمّ خلالها تقديم مشاريع الميزانيّات العامّة الخاصة بالمؤسسات الثقافية الرّاجعة بالنّظر إلى الوزارة، وضبطها استنادا إلى أهم الاحتياجات المالية والفنّية واللوجستية التي يحدّدها المديرون والمديرون العامون لهذه المؤسسات. وأكدت على وجوب تكريس الحوكمة والشّفافية في دعم المبدعين والّتركيز على الفئات الشبابية، ودعم البنية التحتية وصون التراث والتفكير في أساليب مبتكرة في الترويج له، بالإضافة إلى السّعي إلى مزيد تحديث مؤسسات الوزارة.
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