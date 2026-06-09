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ولاية سوسة: جلسة عمل لمتابعة مشاريع البنية التحتية لبلدية سوسة

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Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 09:13 قراءة: 0 د, 37 ث
      
انعقدت مؤخرا بمقرّ بلدية سوسة،جلسة عمل لمتابعة مشاريع البنية التحتية لبلدية سوسة تحت إشراف والي سوسة، سفيان التنفوري ، وذلك في اطار متابعة المشاريع البلدية
وخُصّصت الجلسة لتقديم البرنامج الوظيفي لمشروع تهيئة وتعبيد الطرقات المزمع إنجازه خلال سنتي 2026-2027
وتمّ خلال الجلسة استعراض مختلف مكوّنات المشروع الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية للطرقات والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، حيث يشمل البرنامج التدخل وصيانة حوالي 54 كلم من الطرقات

و أكد والي الجهة على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية في تحديد أولويات التدخلات، داعيا إلى مزيد تدعيم البرنامج وتطويره بالتنسيق مع المجالس المحلية ومختلف المتدخلين، بما يضمن الاستجابة لحاجيات المواطنين وانتظاراتهم
كما دعا لمواصلة التشاور خلال المرحلة المقبلة قصد استكمال الصيغة النهائية للبرنامج، تمهيداً للانطلاق في إنجاز الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ الأشغال في أفضل الآجال
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