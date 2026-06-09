مونديال 2026: هولندا تفوز بصعوبة على أوزبكستان وفرنسا تكتسح أيرلندا الشمالية بثلاثية أوليسه

هولندا تتجاوز أوزبكستان بصعوبة





أوليسه يقود فرنسا بثلاثية أمام أيرلندا الشمالية



واصلت المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 استعداداتها للموعد العالمي، حيث حقق المنتخب الهولندي فوزا صعبا على أوزبكستان، فيما تألق المنتخب الفرنسي بفوز مستحق على أيرلندا الشمالية بفضل ثلاثية مايكل أوليسه.فاز المنتخب الهولندي على نظيره الأوزبكي بنتيجةفي مباراة ودية احتضنها ملعب "آيكان" بنيويورك، في اختبار لم يكن مقنعا قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم.وسجلهدفي منتخب "الطواحين" من ركلتي جزاء في الدقيقتين، بينما أمضىهدف التعادل المؤقت لأوزبكستان في الوقت بدل الضائع من المباراة.ورغم السيطرة الهولندية على أغلب فترات اللقاء، فإن الأداء لم يرتق إلى مستوى التطلعات، خاصة في الشوط الثاني، ما سمح للمنتخب الأوزبكي بالعودة في النتيجة قبل أن يحسم خاكبو الفوز من ركلة جزاء متأخرة.ويتحول المنتخب الهولندي إلى مدينة كانساس سيتي لمواصلة تحضيراته قبل مواجهةيوم 15 جوان ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضاوفي ليل الفرنسية، واصلعروضه القوية وقاد منتخب فرنسا إلى الفوز على أيرلندا الشمالية بنتيجةبعد تسجيله ثلاثية كاملة.وافتتح لاعب بايرن ميونيخ التسجيل في الدقيقة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة، ثم أكمل الهاتريك بهدف رائع في الدقيقةورغم الانتصار، ظهرت بعض النقائص الدفاعية في صفوف المنتخب الفرنسي، حيث تمكنمن تقليص الفارق لأيرلندا الشمالية إثر هجمة مرتدة سريعة.واعتمد المدربعلى تشكيلة قريبة من تلك التي سيعول عليها في المباراة الافتتاحية للمونديال أماميوم 16 جوان، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أيضاويبدو أن تألق أوليسه إلى جانبيمنح المنتخب الفرنسي دفعة معنوية مهمة قبل انطلاق المنافسات، رغم استمرار بعض الهواجس الدفاعية التي برزت أيضا في المباراة الودية السابقة أمام كوت ديفوار.