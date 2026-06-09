مونديال 2026: هولندا تفوز بصعوبة على أوزبكستان وفرنسا تكتسح أيرلندا الشمالية بثلاثية أوليسه
واصلت المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 استعداداتها للموعد العالمي، حيث حقق المنتخب الهولندي فوزا صعبا على أوزبكستان، فيما تألق المنتخب الفرنسي بفوز مستحق على أيرلندا الشمالية بفضل ثلاثية مايكل أوليسه.
هولندا تتجاوز أوزبكستان بصعوبةفاز المنتخب الهولندي على نظيره الأوزبكي بنتيجة 2-1 في مباراة ودية احتضنها ملعب "آيكان" بنيويورك، في اختبار لم يكن مقنعا قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم.
وسجل كودي خاكبو هدفي منتخب "الطواحين" من ركلتي جزاء في الدقيقتين 31 و90+5، بينما أمضى إيغور سيرجيف هدف التعادل المؤقت لأوزبكستان في الوقت بدل الضائع من المباراة.
ورغم السيطرة الهولندية على أغلب فترات اللقاء، فإن الأداء لم يرتق إلى مستوى التطلعات، خاصة في الشوط الثاني، ما سمح للمنتخب الأوزبكي بالعودة في النتيجة قبل أن يحسم خاكبو الفوز من ركلة جزاء متأخرة.
ويتحول المنتخب الهولندي إلى مدينة كانساس سيتي لمواصلة تحضيراته قبل مواجهة اليابان يوم 15 جوان ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا تونس والسويد.
أوليسه يقود فرنسا بثلاثية أمام أيرلندا الشماليةوفي ليل الفرنسية، واصل مايكل أوليسه عروضه القوية وقاد منتخب فرنسا إلى الفوز على أيرلندا الشمالية بنتيجة 3-1 بعد تسجيله ثلاثية كاملة.
وافتتح لاعب بايرن ميونيخ التسجيل في الدقيقة 43، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 49، ثم أكمل الهاتريك بهدف رائع في الدقيقة 75.
ورغم الانتصار، ظهرت بعض النقائص الدفاعية في صفوف المنتخب الفرنسي، حيث تمكن باتريك كيلي من تقليص الفارق لأيرلندا الشمالية إثر هجمة مرتدة سريعة.
واعتمد المدرب ديدييه ديشان على تشكيلة قريبة من تلك التي سيعول عليها في المباراة الافتتاحية للمونديال أمام السنغال يوم 16 جوان، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أيضا العراق والنرويج.
ويبدو أن تألق أوليسه إلى جانب كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي يمنح المنتخب الفرنسي دفعة معنوية مهمة قبل انطلاق المنافسات، رغم استمرار بعض الهواجس الدفاعية التي برزت أيضا في المباراة الودية السابقة أمام كوت ديفوار.
هولندا تتجاوز أوزبكستان بصعوبةفاز المنتخب الهولندي على نظيره الأوزبكي بنتيجة 2-1 في مباراة ودية احتضنها ملعب "آيكان" بنيويورك، في اختبار لم يكن مقنعا قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم.
وسجل كودي خاكبو هدفي منتخب "الطواحين" من ركلتي جزاء في الدقيقتين 31 و90+5، بينما أمضى إيغور سيرجيف هدف التعادل المؤقت لأوزبكستان في الوقت بدل الضائع من المباراة.
ورغم السيطرة الهولندية على أغلب فترات اللقاء، فإن الأداء لم يرتق إلى مستوى التطلعات، خاصة في الشوط الثاني، ما سمح للمنتخب الأوزبكي بالعودة في النتيجة قبل أن يحسم خاكبو الفوز من ركلة جزاء متأخرة.
ويتحول المنتخب الهولندي إلى مدينة كانساس سيتي لمواصلة تحضيراته قبل مواجهة اليابان يوم 15 جوان ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا تونس والسويد.
أوليسه يقود فرنسا بثلاثية أمام أيرلندا الشماليةوفي ليل الفرنسية، واصل مايكل أوليسه عروضه القوية وقاد منتخب فرنسا إلى الفوز على أيرلندا الشمالية بنتيجة 3-1 بعد تسجيله ثلاثية كاملة.
وافتتح لاعب بايرن ميونيخ التسجيل في الدقيقة 43، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 49، ثم أكمل الهاتريك بهدف رائع في الدقيقة 75.
ورغم الانتصار، ظهرت بعض النقائص الدفاعية في صفوف المنتخب الفرنسي، حيث تمكن باتريك كيلي من تقليص الفارق لأيرلندا الشمالية إثر هجمة مرتدة سريعة.
واعتمد المدرب ديدييه ديشان على تشكيلة قريبة من تلك التي سيعول عليها في المباراة الافتتاحية للمونديال أمام السنغال يوم 16 جوان، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أيضا العراق والنرويج.
ويبدو أن تألق أوليسه إلى جانب كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي يمنح المنتخب الفرنسي دفعة معنوية مهمة قبل انطلاق المنافسات، رغم استمرار بعض الهواجس الدفاعية التي برزت أيضا في المباراة الودية السابقة أمام كوت ديفوار.
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