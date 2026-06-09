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تونس والبرازيل تبحثان تعزيز التعاون في السياحة والتجارة والاستثمار

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Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 07:41 قراءة: 1 د, 43 ث
      
بحثت تونس والبرازيل، خلال سلسلة لقاءات رسمية انعقدت الاثنين، سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات السياحة والصناعات التقليدية والتجارة والاستثمار، إلى جانب تعزيز المبادلات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وفي هذا الإطار، استقبل وزير السياحة سفيان تقية رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ويليام أديب ديب والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء آفاق دعم التعاون في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، مع التركيز على تنشيط التدفق السياحي بين البلدين والتعريف بالمنتوج السياحي التونسي وتعزيز برامج التكوين وتبادل الخبرات.


كما تطرق الجانبان إلى أهمية تطوير التشبيك بين المهنيين والمؤسسات الناشطة في القطاعين، والمشاركة في المعارض والتظاهرات المتخصصة بما يساهم في إرساء شراكات جديدة وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.


وتم خلال اللقاء استعراض مشاركة الديوان الوطني التونسي للسياحة في المعرض العالمي لسوق السياحة والسفر بالبرازيل، إلى جانب التحضير لمشاركة تونس في المنتدى الاقتصادي العربي المنتظر تنظيمه بالبرازيل خلال شهر أوت المقبل، فضلا عن الإعداد لتظاهرة "الأسبوع التونسي في البرازيل" الهادفة إلى الترويج للوجهة السياحية التونسية وللمنتجات الحرفية الوطنية.

وفي سياق متصل، استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، حيث تم استعراض واقع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وآفاق تطويره.

وأكد الوزير أهمية السوق البرازيلية بالنسبة للصادرات التونسية، خاصة بعد قرار السلطات البرازيلية إعفاء واردات زيت الزيتون البكر من الأداءات الجمركية منذ مارس 2025، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه دعم حضور المنتجات التونسية وفتح فرص جديدة أمام المصدرين التونسيين.

كما أشاد بالدور الذي تضطلع به الغرفة التجارية العربية البرازيلية في دعم الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في البلدين.

وشهد اللقاء كذلك التطرق إلى نتائج المشاركة التونسية في الدورة الأربعين لمعرض الصناعات الغذائية والمشروبات بمدينة ساوباولو، والتي سجلت حضور 16 مؤسسة تونسية مختصة في تصدير زيت الزيتون والتمور.

واتفق الجانبان على أهمية تنويع مجالات التعاون الاقتصادي لتشمل قطاعات الصناعات الغذائية وزيت الزيتون والأسمدة والطاقة المتجددة، مع العمل على تنظيم بعثات اقتصادية ومنتديات أعمال مشتركة خلال الفترة المقبلة.

ويؤدي رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية زيارة عمل إلى تونس من 6 إلى 9 جوان 2026 مرفوقا بوفد من رجال الأعمال البرازيليين، في إطار دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار.
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