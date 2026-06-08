البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعيّن George Akhalkatsi رئيسًا جديدًا لمكتبه في تونس

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الاثنين، عن تعيين George Akhalkatsi، رئيسًا جديدًا لعملياته في تونس، خلفًا لنوديرا منصوروفا.وسيتولى أخالكاتسي، بحسب بلاغ صادر عن البنك، مهام منصبه الجديد اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026، وسيباشر عمله من مكتب التمثيل المقيم للبنك في العاصمة تونس.وافاد البنك ان اخالكاتسي سيكون مسؤولًا عن الإشراف على استثمارات البنك وعملياته في تونس، تحت إشراف مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.وانضم أخالكاتسي، وهو مواطن جورجي، إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2009، ويشغل حاليًا منصب رئيس عمليات البنك في أرمينيا.وفي منصبه الجديد، سيستفيد من خبرته الممتدة لسنوات عديدة في تعزيز الشراكة الناجحة التي تربط البنك بتونس.وقبل توليه رئاسة عمليات البنك في أرمينيا، عمل أخالكاتسي في مكتب التمثيل المقيم للبنك في تبليسي، كما شغل مناصب ضمن فريقي الصناعة والخدمات وإدارة مخاطر الائتمان في مقر البنك بلندن.ويحمل المسؤول الجديد المعين لمكتب تونس درجة الماجستير في القانون من جامعة تبليسي الحكومية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد إنسياد.وقد بدأ مسيرته المهنية محاميًا قبل أن ينتقل إلى القطاع المصرفي من خلال عمله لدى بنك سوسيتيه جنرال.ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس منذ عام 2012. ويركز البنك في تونس على دعم تنويع الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز تطوير القطاع المالي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.ومنذ بدء عملياته في البلاد، استثمر البنك أكثر من 3 مليارات يورو في 90 مشروعًا، وُجّه 65 في المائة من هذه الاستثمارات إلى القطاع الخاص.