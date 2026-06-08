أستاذتان مساعداتان بجامعة تونس المنار تتوجان على الصعيد العالمي

حصدت الدكتورة سوسن التركي، الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس التابع لجامعة تونس المنار، والدكتورة نهال بن يوسف الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للإعلامية التابع لنفس الجامعة، تتوجين دوليين، حسب بلاغ، نُشر عشية الاثنين على الصفحة الرسمية للجامعة على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".ونالت الدكتورة سوسن التركي، جائزة جون ديمال للتجديد البيداغوجي 2026، تتويجا لأعمالها المجددة وخاصة بإدماج الاستدامة في التكوين الهندسي.وتمّ ترشيح الدكتورة نهال بن يوسف ضمن القائمة النهائية للمترشحات لجائزة "سيدة العام في الأمن السيبراني - فئة المتطوعة لسنة 2026"، تقديرا لعملها التطوعي ومساهمتها في تطوير مجتمع الأمن السيبراني.وهنّأت جامعة تونس المنار، بالمناسبة، الأستاذتين على هذا التتويج الذي يعكس التزام جامعة تونس المنار في مجال التجديد البيداغوجي وتشغيلية الطلبة والعمل التطوعي والأثر العلمي والمجتمعي المرتبط بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.