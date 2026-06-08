JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:11 Tunis

وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي مدير عام منظمة العمل الدولية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a26f42159b0e3.88577918_onlfejikmqhpg.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 17:54 قراءة: 1 د, 20 ث
      
بحث وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، في لقاء جمعه، في إطار ترأسه الوفد الثلاثي التونسي المشارك في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، اليوم الاثنين، بجنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبير هونغبو، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين تونس ومنظمة العمل الدولية المتواصلة منذ 1956، خاصّة في مجالات الشغل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية.



وأبرز عصام الأحمر، خلال اللقاء الذي حضره القائم بالأعمال بالنيابة بالبعثة الدائمة لتونس بجنيف وديع بالشيخ، حرص تونس ضمن توجّهاتها الاستشرافية على مواكبة التحوّلات التكنولوجية التي يشهدها العالم وذلك من خلال انجاز دراسة حول " تعرض سوق العمل إلى تأثيرات الذكاء الاصطناعي" بهدف ضمان حسن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على بيئة عمل لائقة، مشيدا بما تضمنه تقرير المدير العام حول موضوع "وضع الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل اللائق" المعروض للنقاش خلال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي.

وأكّد أن تونس تعمل على إرساء ثورة تشريعية تهدف إلى تكريس دعائم العدالة الاجتماعية وخاصة مقوّمات العمل اللائق من خلال وضع تصوّرات جديدة لمراجعة مجلّة الشغل ومنظومة الضمان الاجتماعي في إطار مقاربة شمولية وإدراج الوساطة في فض النزاعات الشغلية بمجلة الشغل باعتبارها من أفضل الآليات المعتمدة دوليا للحفاظ على السلم الاجتماعي.


ومن جهته، شدّد المدير العام لمنظمة العمل الدولية على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع تونس والإنجازات التي حققتها في مجال تطوير التشريعات الوطنية تكريسا لمقومات العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية منوّها بدور تونس على المستوى العربي والإفريقي بصفتها عضو بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

ويتضمّن جدول أعمال الدورة 114 بالخصوص استعراض مضامين تقارير رئيسة مجلس الإدارة والمدير العام ومتابعة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية والنقاش حول ملفي العمل اللاّئق في اقتصاد المنصات الرقمية والنهوض بالبرنامج الهادف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330729

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 3

كل الأخبار...

18:09 - طقس الليلة : خلايا رعدية وأمطار متفرقة آخر النهار
18:01 - أستاذتان مساعداتان بجامعة تونس المنار تتوجان على الصعيد العالمي
17:54 - وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي مدير عام منظمة العمل الدولية
17:52 - هيئة الانتخابات تنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة النتخابية الكبارية - تونس
17:31 - وزير الدفاع يلتقي قائد القوات البحريّة الأمريكية بأوروبا وإفريقيا
17:01 - الترجي الرياضي يكشف عن تركيبة لجنة الانتدابات و المتابعة
16:58 - في اجتماع بجينيف: تونس تؤكد أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي
16:38 - قمة "الجسر" للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026 تجمع بتونس مستثمرين وأطباء لبحث آفاق الاستثمار الصحي والرقمي
16:37 - بنزرت: انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب الثلاثاء (9 جوان 2026).
16:34 - قبول مطالب الافراج عن تسعة تلاميذ بعد ايداعهم السجن من أجل الغش في امتحان الباكالوريا (مصدر قضائي)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 جوان 2026 | 22 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:39
16:10
12:25
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet32°
27° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
34°-23
36°-24
34°-22
30°-21
  • Avoirs en devises 25352,0
  • (08/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38853 DT
  • (08/06)
  • 1 $ = 2,91988 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/06)     1239,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/06)   29404 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No