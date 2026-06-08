وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي مدير عام منظمة العمل الدولية

بحث وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، في لقاء جمعه، في إطار ترأسه الوفد الثلاثي التونسي المشارك في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، اليوم الاثنين، بجنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبير هونغبو، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين تونس ومنظمة العمل الدولية المتواصلة منذ 1956، خاصّة في مجالات الشغل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية.وأبرز عصام الأحمر، خلال اللقاء الذي حضره القائم بالأعمال بالنيابة بالبعثة الدائمة لتونس بجنيف وديع بالشيخ، حرص تونس ضمن توجّهاتها الاستشرافية على مواكبة التحوّلات التكنولوجية التي يشهدها العالم وذلك من خلال انجاز دراسة حول " تعرض سوق العمل إلى تأثيرات الذكاء الاصطناعي" بهدف ضمان حسن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على بيئة عمل لائقة، مشيدا بما تضمنه تقرير المدير العام حول موضوع "وضع الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل اللائق" المعروض للنقاش خلال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي.وأكّد أن تونس تعمل على إرساء ثورة تشريعية تهدف إلى تكريس دعائم العدالة الاجتماعية وخاصة مقوّمات العمل اللائق من خلال وضع تصوّرات جديدة لمراجعة مجلّة الشغل ومنظومة الضمان الاجتماعي في إطار مقاربة شمولية وإدراج الوساطة في فض النزاعات الشغلية بمجلة الشغل باعتبارها من أفضل الآليات المعتمدة دوليا للحفاظ على السلم الاجتماعي.ومن جهته، شدّد المدير العام لمنظمة العمل الدولية على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع تونس والإنجازات التي حققتها في مجال تطوير التشريعات الوطنية تكريسا لمقومات العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية منوّها بدور تونس على المستوى العربي والإفريقي بصفتها عضو بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.ويتضمّن جدول أعمال الدورة 114 بالخصوص استعراض مضامين تقارير رئيسة مجلس الإدارة والمدير العام ومتابعة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية والنقاش حول ملفي العمل اللاّئق في اقتصاد المنصات الرقمية والنهوض بالبرنامج الهادف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل.