رئيس البرلمان يستمع إلى مشاغل المجلسين المحليين بأريانة المدينة وباجة الشمالية

مطالب بإحداث بلدية النصر وتحيين تشريعات النقل





مشاغل تنموية وخدماتية بباجة الشمالية



بودربالة: المجالس المحلية قوة اقتراح ومتابعة



استقبل رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، اليوم الاثنين بقصر باردو، أعضاء من المجلسين المحليين بأريانة المدينة وباجة الشمالية، بحضور النائبين نجلاء اللحياني وبثينة الغانمي، وذلك في إطار متابعة مشاغل الجهات وتعزيز التواصل بين المؤسسة التشريعية والمجالس المحلية.وخلال لقائه بأعضاء المجلس المحلي بأريانة المدينة، تم التطرق إلى عدد من الإشكاليات التي تشهدها الجهة، خاصة في ظل التوسع العمراني والديمغرافي المتسارع، ولا سيما بمنطقة النصر.ودعا أعضاء المجلس المحلي إلى استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بإحداث بلدية النصر، معتبرين أن ذلك من شأنه تحسين الخدمات والاستجابة لاحتياجات السكان.كما طالبوا بمراجعة المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع النقل البري وتحيينها بما يواكب التحولات العمرانية والاقتصادية، مؤكدين أن بعض النصوص القانونية الحالية أصبحت تمثل عائقا أمام الاستثمار في النقل الحضري وتطوير الأسطول وتحسين تنقل المواطنين.وأكد ممثلو المجلس المحلي أهمية تعزيز التواصل مع الهياكل البرلمانية وتنظيم جلسات استماع دورية داخل اللجان المختصة، بما يتيح نقل مقترحاتهم ومشاغل المواطنين بصورة مباشرة.كما دعوا إلى مراجعة القانون المنظم للمجالس المحلية وتوسيع صلاحياتها واختصاصاتها بما يمكنها من الاضطلاع بدورها التنموي وتحقيق التوازن بين الجهات.من جهتهم، استعرض أعضاء المجلس المحلي بباجة الشمالية جملة من الإشكاليات التنموية والخدماتية التي تعاني منها المنطقة، مؤكدين أن المجلس قام بعدة زيارات ميدانية شملت مختلف العمادات للوقوف على أبرز النقائص والاحتياجات.وفي المجال الفلاحي، أشاروا إلى النقص المسجل في الآليات والتجهيزات الضرورية، إلى جانب الحاجة الملحة لتهيئة وصيانة المسالك الفلاحية، خاصة مع اقتراب موسم الحصاد.كما أثاروا إشكالية الانقطاعات المتكررة للماء رغم ما تزخر به ولاية باجة من موارد مائية هامة، معتبرين أن محدودية الاعتمادات وتعقد الإجراءات الإدارية وبعض الإخلالات المرتبطة بالحوكمة من أبرز أسباب هذه الصعوبات.وتطرق أعضاء المجلس كذلك إلى عدد من الملفات البيئية ومشاريع البنية التحتية المعطلة، من بينها تهيئة المسالك الريفية، وتعطل مشاريع الإنارة العمومية، وتأخر إنجاز مشروع المحاور الكبرى، وعدم استكمال عدد من المشاريع التنموية والاستثمارية بالجهة.كما دعوا إلى إحداث بلدية خاصة بالمنطقة بالنظر إلى الكثافة السكانية المتزايدة، مؤكدين أن توفير الإمكانيات اللازمة لهذا الهيكل من شأنه أن يساهم في معالجة العديد من الإشكاليات التنموية والخدماتية.وأكد رئيس مجلس نواب الشعب تفهمه للمشاغل المطروحة، مشددا على أن فلسفة الدستور ترتكز على تنظيم العلاقات بين مختلف المؤسسات وتعزيز دور المجالس المحلية باعتبارها قوة اقتراح ومتابعة للمشاريع التنموية.وأوضح أن هذه المجالس تمثل حلقة وصل مهمة بين المواطن والدولة وتسهم في تعزيز الثقة في المؤسسات من خلال الإنصات للمشاغل اليومية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.كما دعا أعضاء المجلسين المحليين إلى بلورة مقترحاتهم وترتيب أولوياتهم التنموية وإحالتها إلى نواب الشعب قصد متابعتها مع الجهات المعنية عبر مختلف الآليات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.وجدد بودربالة التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود والعمل المشترك بين مختلف الأطراف من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق المصلحة العليا للوطن.