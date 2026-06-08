JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:28 Tunis

بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية: المنتخب التونسي يفتتح المنافسة بملاقاة البورتو ريكو

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a26eefe12d6c4.90534489_nojehmipkgfql.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 18:22 قراءة: 0 د, 24 ث
      
يفتتح المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الشاطئية منافسات بطولة العالم للعبة التي تحتضنها كرواتيا من 23 الى 28 جوان الجاري بمواجهة منتخب البورتو ريكو يوم الثلاثاء 23 من الشهر الجاري انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.

وسيكون الموعد في نفس اليوم مع المباراة الثانية من منافسات المجموعة الثانية حيث سيواجه المنتخب التونسي نظيره المجري بداية من الساعة السادسة مساء (س18).

وينهي المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية الدور الاول للمونديال بملاقاة الدنمارك يوم الاربعاء 24 جوان الجاري مع منتصف النهار (س12).
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330726

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 3

كل الأخبار...

19:28 - كاس العالم 2026 (تحضيرات): سلامي مدرب الأردن: حققنا الفائدة المطلوبة رغم الخسارة من كولومبيا
19:11 - توزر: المجلس المحلي بحزوة يهتم بمشاكل البنية التحتية والتهيئة وربط مناطق التوسع العمراني بالشبكات
19:00 - هذا ما قررته جلسة العدالة الانتقالية في ملف قتل رئيس فرع رابطة حقوق الانسان تحت التعذيب والإهمال الطبي
18:45 - تراجع طلبيات المصانع الألمانية يعمّق المخاوف بشأن أداء أكبر اقتصاد أوروبي
18:34 - رئيس البرلمان يستمع إلى مشاغل المجلسين المحليين بأريانة المدينة وباجة الشمالية
18:25 - قبلي: قبول خطّ الجهد العالي نويل في موفى الشهر الجاري والشروع في تجريب تجهيزات محطة التحويل في سبتمبر القادم (الستاغ)
18:22 - بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية: المنتخب التونسي يفتتح المنافسة بملاقاة البورتو ريكو
18:20 - جمعية المهرجان الدولي للموسيقى السمفونية تعقد ندوة صحفية يوم 10 جوان 2026 لتسليط الضوء على دورته 39
18:11 - منظمة "سي ووتش" تتهم إيطاليا ومالطا بالتقاعس عن إنقاذ 11 مهاجرا غرقوا في البحر الأبيض المتوسط
18:09 - طقس الليلة : خلايا رعدية وأمطار متفرقة آخر النهار
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 جوان 2026 | 22 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:39
16:10
12:25
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet32°
26° Babnet
الــرياح:
3.73 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
34°-23
36°-24
34°-22
30°-21
  • Avoirs en devises 25352,0
  • (08/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38853 DT
  • (08/06)
  • 1 $ = 2,91988 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/06)     1239,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/06)   29404 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No