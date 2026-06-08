بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية: المنتخب التونسي يفتتح المنافسة بملاقاة البورتو ريكو

يفتتح المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الشاطئية منافسات بطولة العالم للعبة التي تحتضنها كرواتيا من 23 الى 28 جوان الجاري بمواجهة منتخب البورتو ريكو يوم الثلاثاء 23 من الشهر الجاري انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.وسيكون الموعد في نفس اليوم مع المباراة الثانية من منافسات المجموعة الثانية حيث سيواجه المنتخب التونسي نظيره المجري بداية من الساعة السادسة مساء (س18).وينهي المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية الدور الاول للمونديال بملاقاة الدنمارك يوم الاربعاء 24 جوان الجاري مع منتصف النهار (س12).