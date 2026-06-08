JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:11 Tunis

وزير الدفاع يلتقي قائد القوات البحريّة الأمريكية بأوروبا وإفريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a26ee859fc926.45600510_hmknijplfeqog.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 17:31 قراءة: 1 د, 8 ث
      
التقى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، صباح اليوم الإثنين بمقرّ الوزارة، قائد القوات البحريّة الأمريكية بأوروبا وإفريقيا الأميرال "جورج. آم. ويكوف"، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكيّة لدى تونس ورئيس أركان جيش البحر وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ونوّه الوزير، بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، وبمستواها المتميّز الذي ترجمته تتالي زيارات كبار المسؤولين الأمريكيّين إلى تونس، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لبرنامج التعاون العسكري المشترك، وبما يتميّز به من عمق وتنوّع وتطوّر مستمر، خاصّة منذ توقيع خارطة طريق التعاون العسكري 2020-2030 بين الجانبين.


وأضاف أن برنامج التعاون المشترك قائم على شراكة استراتيجيّة طويلة الأمد، لا تقتصر على الاسناد اللوجستي والتّقني للقوّات المسلحة، بل تتعدّاه لتشمل مجالات التدريب والتكوين والتمارين العسكرية المشتركة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع.


وأعرب عن تطلّع تونس إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تقوية القدرات البحرية وتحسين الجاهزية العملياتية للقوات الخاصة البحرية، من خلال إنشاء مركز التميز لقوات طلائع البحرية، بما سيعزز دور تونس كقطب تدريب إقليمي يوفر منصة لاستضافة التدريبات والأنشطة والتمارين المشتركة متعدّدة الأطراف على غرار التمرين البحري "Phoenix Express".

من جهته، أشاد قائد القوات البحريّة الأمريكية بأوروبا وإفريقيا، بالتعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، وبما يزخر به جيش البحر من كفاءات وقدرات تدريبيّة في مجال التكوين، برزت خلال احتضان تونس التمرين البحري "Phoenix Express"، معربا عن التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي ودعم القدرات البحريّة للجيش التونسي وتطوير قدراته العمليّاتيّة، بما يخدم مصالح الطرفين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330725

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 3

كل الأخبار...

18:09 - طقس الليلة : خلايا رعدية وأمطار متفرقة آخر النهار
18:01 - أستاذتان مساعداتان بجامعة تونس المنار تتوجان على الصعيد العالمي
17:54 - وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي مدير عام منظمة العمل الدولية
17:52 - هيئة الانتخابات تنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة النتخابية الكبارية - تونس
17:31 - وزير الدفاع يلتقي قائد القوات البحريّة الأمريكية بأوروبا وإفريقيا
17:01 - الترجي الرياضي يكشف عن تركيبة لجنة الانتدابات و المتابعة
16:58 - في اجتماع بجينيف: تونس تؤكد أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي
16:38 - قمة "الجسر" للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026 تجمع بتونس مستثمرين وأطباء لبحث آفاق الاستثمار الصحي والرقمي
16:37 - بنزرت: انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب الثلاثاء (9 جوان 2026).
16:34 - قبول مطالب الافراج عن تسعة تلاميذ بعد ايداعهم السجن من أجل الغش في امتحان الباكالوريا (مصدر قضائي)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 جوان 2026 | 22 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:39
16:10
12:25
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet32°
27° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
34°-23
36°-24
34°-22
30°-21
  • Avoirs en devises 25352,0
  • (08/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38853 DT
  • (08/06)
  • 1 $ = 2,91988 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/06)     1239,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/06)   29404 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No