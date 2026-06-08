الترجي الرياضي يكشف عن تركيبة لجنة الانتدابات و المتابعة

اعلن الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الاثنين ان لجنة الانتدابات و المتابعة الخاصة بفرع كرة القدم تتالف على النحو الاتي :-شكري الواعر-مجدي تراوي-سمير شمام-محمد الغربيوكان الترجي الرياضي قد اعلن في وقت سابق عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الرياضي الجزائري يزيد المنصوري.