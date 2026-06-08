الترجي الرياضي يكشف عن تركيبة لجنة الانتدابات و المتابعة

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17:52 - هيئة الانتخابات تنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة النتخابية الكبارية - تونس
16:58 - في اجتماع بجينيف: تونس تؤكد أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي
16:38 - قمة "الجسر" للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026 تجمع بتونس مستثمرين وأطباء لبحث آفاق الاستثمار الصحي والرقمي
16:34 - قبول مطالب الافراج عن تسعة تلاميذ بعد ايداعهم السجن من أجل الغش في امتحان الباكالوريا (مصدر قضائي)
الاثنين 08 جوان 2026 | 22 ذو الحجة 1447
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