هيئة الانتخابات تنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة النتخابية الكبارية - تونس

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين، قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية - تونس، المنتظر تنظيمها يوم 28 جوان الجاري.وتضمنت القائمة، خمسة مترشحين مرتّبين حسب الأسبقية في تقديم مطالب الترشح وهم:- محمد الصالح بن حسناوي السالمي- شاكر بن عبد السلام بوثوري- حاتم بن أحمد حمزاوي- عبد الرؤوف بن علي الطرابلسي- ريم بنت عمر البرهوميوأفادت هيئة الانتخابات في بلاغها، بأن قبول المترشحين تم عملا بمقتضيات الفصل 31 جديد من القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له، وآخرها القانون الأساسي عدد 45 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024.وأضافت أن قبول المترشحين، تم وفقا لأحكام الفصل 22 من قرارها عدد 25 المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 ، والمتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات التشريعية 2022 ، والذي تضمن أن الهيئة "تعلن عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون أو صدور حكم بات بنشرها على موقعها الالكتروني".وسيتم تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2026 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس يوم الأحد 28 جوان القادم في 17 مركز اقتراع ، وفق الرزنامة التي أعلن عنها رئيس هيئة الانتخابات يوم 1 أفريل الماضي، وذلك بعد إعلان مجلس نواب الشعب أواخر شهر مارس الماضي عن حالة شغور بمقعد، إثر وفاة النائب عن دائرة الكبارية صالح المباركي.