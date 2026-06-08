قبلي: عدد من العاملين في شركة البيئة يطالبون بإدماج منتسبي الشركة في المؤسسات العمومية

نفّذ عدد من العاملين في شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للمطالبة بإدماج منتسبي الشركة في المؤسسات العمومية التي يعملون بها كحلّ لتسوية وضعياتهم المهنية.وأوضح كاتب عام النقابة الأساسية لإطارات وأعوان شركة البستنة، الهادي لحمر، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ هذا التحرك الاحتجاجي يمثل أحد مخرجات الاجتماع العام المنتظم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل يوم 16 ماي الماضي، والذي أفضى إلى الاتفاق على اللجوء الى سلسلة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بتسوية وضعية العملة عبر إماجهم بالمؤسسات العمومية بالجهة.وأبرز أن الإشكاليات التي تعانيها شركة البستنة بقبلي حاليا تشمل التذبذب في تعيين رئيس مدير عام لهذه الشركة، وعدم تمتيع الاعوان بكافة مستحقاتهم المالية على غرار الشركات المماثلة، مع التأخر في سنّ قانون أساسي للشركة، الى جانب الإشكاليات المتعلقة بوضعية العملة في ما يتعلق بالتغطية الاجتماعية.وأشار إلى الهادي لحمر أن الحاضرين في الاجتماع العام أجمعوا على أن الحلّ الأمثل لتسوية وضعية العملة يكون عبر إدماجهم في المؤسسات العمومية باعتبار ان غالبيتهم يعملون حاليا صلب العديد من هذه المؤسسات في مختلف القطاعات.