بنزرت: انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب الثلاثاء (9 جوان 2026).

تقرّر خلال اجتماع جهوي موسع، التأم اليوم الاثنين بمقر ولاية بنزرت، وخصّص لضبط آخر الاستعدادات الجهوية لانجاح موسم الحصاد بالجهة، الاتفاق على إعطاء إشارة إنطلاق موسم الحصاد وتجميع صابة الحبوب بولاية بنزرت غدا الثلاثاء (9 جوان 2026).وأبرز والي بنزرت سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على الجلسة، أنه تمت توصية كل من اللجنة الجهوية التحضيرية للموسم ونظيراتها المحلية في جميع مناطق الانتاج بالولاية بالبقاء في حالة إنعقاد دائم طيلة الموسم بما يضمن تأمين كل ظروف النجاح للموسم ككلّ، مؤكدا على مواصلة تفعيل برامج الرقابة والتصدي لكل مظاهر تهريب الصابة ومحاولات تجميعها وتسويقها عشوائيا، واتخاذ الإجراءات الوقائية من الحرائق والتدابير الإرشادية لفائدة كافة الاطراف المعنية بالمجال، ولاسيما التسريع في نسق مسح المسالك الفلاحية وحواشي الطرقات.ومن جهتها، بينت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة ببنزرت أنه تم بذر 176 الف هكتار من الزراعات الكبرى، منها 100 الف هكتار حبوب و58 الف هكتار أعلاف، و 14800 هكتار بقول جافة، و2700 هك سلجم زيتي.وأكد الحضور من أعضاء وممثلي خلايا اليقظة والمتابعة للموسم من المصالح الرسمية الجهوية والمحلية الحرص على توفير ما يجب من المستلزمات الواجبة لانجاح الموسم عبر تخصيص 331 آلة حصاد، وتوفير الكميات الواجبة من تلّ الربط، وأكياس جمع المحصول، علاوة على ضبط خطط عملية لنقل المحصول، وتهيئة مراكز التجميع البالغ عددها بالولاية 30مركزا، إلى جانب مستودع محوري بمنطقة حافر مهر ببنزرت الجنوبية بطاقة خزن تعادل 500 ألف قنطار.وفي ذات الإطار، تولّت اللجنة الجهوية التحضيرية لموسم الحصاد تنفيذ عديد البرامج التوعوية والتحسيسية والإرشادية والفنية الموجهة لكافة الأطراف ذات العلاقة، وخاصّة الفلاحين والمجمعين من خلال دعوتهم لتحسين ظروف التجميع والخزن وصيانة آلات الحصاد والوقاية من الحرائق، إلى جانب الانطلاق في مسح جوانب الطرقات والمسالك الفلاحية بمختلف مناطق وأحواض الانتاج التي فاقت إلى اليوم 990 كلم ومازالت متواصلة عن طريق مصالح الولاية والمعتمديات والبلديات وإدارتي التجهيز والفلاحة وبقية المصالح المعنية.وتمت الإشارة إلى أن الوكالة الفنية للنقل البري، نظّمت برنامج فحص فني للجرارات والمجرورات الفلاحية تضمّن أكثر من 3000 عملية في جل المعتمديات لتقريب الخدمات للفلاحين، وذلك بالتعاون مع المنظمة الفلاحية، علاوة على تشكيل فريق رقابي موسعـ للتصدي لكل اشكال المضاربات والتسويق العشوائي للصابة.