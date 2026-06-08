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قبول مطالب الافراج عن تسعة تلاميذ بعد ايداعهم السجن من أجل الغش في امتحان الباكالوريا (مصدر قضائي)

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Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 16:34 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة، مطالب الافراج عن تسعة تلاميذ وقع ايداعهم السجن، من أجل الغش في امتحان الباكالوريا، وفق ما أفاد به /وات/ مصدر قضائي اليوم الإثنين.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة، أصدرت يوم 5 جوان الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق تسعة تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية، طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات، وفق ما صرح به مصدر قضائي ل /وات/. 


 وبين ذات المصدر، أنه تم ضبط التلاميذ (تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة) بصدد الغش بواسطة سماعات في إختبار البكالوريا، يوم 4 جوان، بأحد معاهد معتمدية بوعرادة.



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