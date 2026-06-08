قبول مطالب الافراج عن تسعة تلاميذ بعد ايداعهم السجن من أجل الغش في امتحان الباكالوريا (مصدر قضائي)
قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة، مطالب الافراج عن تسعة تلاميذ وقع ايداعهم السجن، من أجل الغش في امتحان الباكالوريا، وفق ما أفاد به /وات/ مصدر قضائي اليوم الإثنين.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة، أصدرت يوم 5 جوان الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق تسعة تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية، طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات، وفق ما صرح به مصدر قضائي ل /وات/.
وبين ذات المصدر، أنه تم ضبط التلاميذ (تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة) بصدد الغش بواسطة سماعات في إختبار البكالوريا، يوم 4 جوان، بأحد معاهد معتمدية بوعرادة.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة، أصدرت يوم 5 جوان الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق تسعة تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية، طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات، وفق ما صرح به مصدر قضائي ل /وات/.
وبين ذات المصدر، أنه تم ضبط التلاميذ (تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة) بصدد الغش بواسطة سماعات في إختبار البكالوريا، يوم 4 جوان، بأحد معاهد معتمدية بوعرادة.
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