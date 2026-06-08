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قبل أيام من المونديال.. تونس تتراجع إلى المركز 46 عالميا وتبقى رابعة عربيا

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Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 14:36 قراءة: 1 د, 3 ث
      
تراجع المنتخب التونسي لكرة القدم بمركزين في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليحتل المرتبة 46 عالميا في أحدث ترتيب للمنتخبات الوطنية.

وبات المنتخب التونسي يحتل المركز التاسع إفريقيا خلف منتخبات المغرب والسنغال ونيجيريا والجزائر ومصر وكوت ديفوار والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما جاء في المركز الرابع عربيا.


وعلى الصعيد العالمي، حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف الدولي، متقدما على المنتخب الإسباني صاحب المركز الثاني، فيما حل المنتخب الفرنسي في المرتبة الثالثة.


ويأتي هذا التراجع في التصنيف قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026 المقررة من 11 جوان إلى 19 جويلية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسيخوض المنتخب التونسي النهائيات ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات:

* هولندا (المركز الثامن عالميا)
* اليابان (المركز 18 عالميا)
* السويد (المركز 38 عالميا)

ويستهل "نسور قرطاج" مشوارهم في المونديال بمواجهة المنتخب السويدي، قبل لقاء اليابان ثم هولندا، في مجموعة تبدو من بين أصعب المجموعات في البطولة.

الترتيب العالمي لأبرز المنتخبات

1. الأرجنتين
2. إسبانيا
3. فرنسا

ترتيب منتخبات مجموعة تونس

* هولندا: المركز 8
* اليابان: المركز 18
* السويد: المركز 38
* تونس: المركز 46

ويأمل المنتخب التونسي في تحسين ترتيبه العالمي من خلال تحقيق نتائج إيجابية خلال مشاركته السابعة في نهائيات كأس العالم، والسعي إلى بلوغ الدور الثاني لأول مرة في تاريخه.
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