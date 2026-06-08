قبل أيام من المونديال.. تونس تتراجع إلى المركز 46 عالميا وتبقى رابعة عربيا

الترتيب العالمي لأبرز المنتخبات



ترتيب منتخبات مجموعة تونس



تراجع المنتخب التونسي لكرة القدم بمركزين في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليحتل المرتبةفي أحدث ترتيب للمنتخبات الوطنية.وبات المنتخب التونسي يحتل المركزخلف منتخبات، كما جاء في المركزوعلى الصعيد العالمي، حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف الدولي، متقدما على المنتخب الإسباني صاحب المركز الثاني، فيما حل المنتخب الفرنسي في المرتبة الثالثة.ويأتي هذا التراجع في التصنيف قبل أيام قليلة من انطلاق منافساتالمقررة منبالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.وسيخوض المنتخب التونسي النهائيات ضمنإلى جانب منتخبات:(المركز الثامن عالميا)(المركز 18 عالميا)(المركز 38 عالميا)ويستهل "نسور قرطاج" مشوارهم في المونديال بمواجهة المنتخب السويدي، قبل لقاء اليابان ثم هولندا، في مجموعة تبدو من بين أصعب المجموعات في البطولة.1. الأرجنتين2. إسبانيا3. فرنسا* هولندا: المركز 8* اليابان: المركز 18* السويد: المركز 38* تونس: المركز 46ويأمل المنتخب التونسي في تحسين ترتيبه العالمي من خلال تحقيق نتائج إيجابية خلال مشاركته السابعة في نهائيات كأس العالم، والسعي إلى بلوغ الدور الثاني لأول مرة في تاريخه.