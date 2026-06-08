جامعة منوبة تعلن عن احداث 4 اختصاصات جديدة في اطار عرضها التكويني

أعلنت جامعة منوبة عن إحداث أربع اختصاصات جديدة ضمن عرضها التكويني تتمثل في الإعلامية الحيوية والتجارة والمالية الدولية وتاريخ الفن والآثار والإعلام والسرديات الرقمية.وأفادت الجامعة، في بلاغ لها، بأنه تم اعتماد كافة مسارات الإجازة الجامعية المعروضة على التقييم، وذلك عقب مصادقة اللجان القطاعية ومجلس الجامعات بتاريخ 3 جوان 2026.وأضاف البلاغ أنه تم تجديد 55 مسارا تكوينيا وفق مقاربة ترتكز على الكفاءات مع إدماج المهارات العرضية ومهارات التعلم واللغات.كما يمتد العرض التكويني الجديد ليشمل ثمانية مجالات كبرى من بينها الآداب واللغات والعلوم البيولوجية والتكنولوجية، وذلك بهدف دعم قابلية تشغيل الطلبة ومواكبة حاجيات سوق الشغل.