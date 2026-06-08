JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:37 Tunis

جامعة منوبة تعلن عن احداث 4 اختصاصات جديدة في اطار عرضها التكويني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/manoubaunivers.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 16:34 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلنت جامعة منوبة عن إحداث أربع اختصاصات جديدة ضمن عرضها التكويني تتمثل في الإعلامية الحيوية والتجارة والمالية الدولية وتاريخ الفن والآثار والإعلام والسرديات الرقمية.

وأفادت الجامعة، في بلاغ لها، بأنه تم اعتماد كافة مسارات الإجازة الجامعية المعروضة على التقييم، وذلك عقب مصادقة اللجان القطاعية ومجلس الجامعات بتاريخ 3 جوان 2026.


وأضاف البلاغ أنه تم تجديد 55 مسارا تكوينيا وفق مقاربة ترتكز على الكفاءات مع إدماج المهارات العرضية ومهارات التعلم واللغات.


كما يمتد العرض التكويني الجديد ليشمل ثمانية مجالات كبرى من بينها الآداب واللغات والعلوم البيولوجية والتكنولوجية، وذلك بهدف دعم قابلية تشغيل الطلبة ومواكبة حاجيات سوق الشغل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330713

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 3

كل الأخبار...

16:37 - بنزرت: انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب الثلاثاء (9 جوان 2026).
16:34 - قبول مطالب الافراج عن تسعة تلاميذ بعد ايداعهم السجن من أجل الغش في امتحان الباكالوريا (مصدر قضائي)
16:34 - جامعة منوبة تعلن عن احداث 4 اختصاصات جديدة في اطار عرضها التكويني
15:47 - الاعلان عن مسابقة " أحسن قصيدة شعرية" لتكريم الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي
15:30 - وثائقي "تحت الشمس"، أصوات شبابية من مائة دولة يوثقون اثار أزمة المناخ ويدعون إلى العدالة المناخية
15:08 - معهد الصحافة وعلوم الاخبار يعلن عن مصادقة مجلس الجامعات على اعاة تأهيل 3 اجازات وطنية
14:47 - الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع: مشاركة أكثر من 10 دول وعروض في 12 ولاية من 11 إلى 28 جوان 2026
14:45 - لجنة التربية والشباب تستمع الى اتحاد الصناعة والتجارة وهيئة الخبراء المحاسبين حول مقترح قانون الهياكل الرياضية
14:41 - سيدة جزائرية تقاضي رياض محرز بسبب وردة: "أهانني أمام العالم"
14:36 - قبل أيام من المونديال.. تونس تتراجع إلى المركز 46 عالميا وتبقى رابعة عربيا
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 جوان 2026 | 22 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:39
16:10
12:25
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet31°
27° Babnet
الــرياح:
5.36 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
34°-23
36°-24
34°-22
30°-21
  • Avoirs en devises 25652,9
  • (05/06)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38853 DT
  • (05/06)
  • 1 $ = 2,91988 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/06)     1239,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/06)   29404 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No