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الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع: مشاركة أكثر من 10 دول وعروض في 12 ولاية من 11 إلى 28 جوان 2026

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Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 14:47 قراءة: 1 د, 53 ث
      
تحت شعار "سيرك الغد يبدأ اليوم"، تنتظم الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بتونس من 11 إلى 28 جوان 2026 ، بمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول.
ويستضيف المهرجان مشاركين من إسبانيا والأرجنتين وإيطاليا وفرنسا والشيلي وغينيا وموريتانيا والجزائر والمغرب، إلى جانب الفرق التونسية تونس.
وفي إطار دعم اللامركزية الثقافية وتكريس مكانة تونس كوجهة دولية لفنون السيرك وفنون الشارع، ستجوب عروض هذه الظاهرة الثقافية والفنية 12 ولاية تونسية وهي، تونس وبن عروس وأريانة وبنزرت ونابل والكاف وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان وسليانة وصفاقس وسوسة، وذلك بهدف تقريب الفنون من مختلف الفئات والجهات وإتاحة الفرصة للجمهور لمتابعة أحدث التجارب العالمية في فنون السيرك وفنون الشارع.

وتنظم هذه الدورة جمعية "باباروني لفنون السيرك" بالشراكة مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، والديوان الوطني التونسي للسياحة، والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بكل بالولايات التي ستحتضن عروض الدورة.
وينطلق الافتتاح الرسمي للمهرجان يوم 11 جوان بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة من خلال عروض كرنفالية واستعراضية كبرى في الفضاء العام، فيما تحتضن ولاية بن عروس حفل الاختتام يوم 28 جوان.
ويتضمن برنامج الدورة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية، من بينها عروض دولية لفنون السيرك المعاصر وفنون الشارع، وقرية الفنون المتجولة بين الولايات المشاركة، وعروض كرنفالية واستعراضية بالفضاءات العامة، إلى جانب إقامة فنية دولية بدار الثقافة ابن رشيق بالمحمدية ومخيم للفنون بولاية بنزرت.

كما يشمل البرنامج تنظيم الدورة الثالثة للمسابقة الوطنية لفنون السيرك بمعبد المياه بزغوان، ولقاءات لتبادل الخبرات بين الفنانين التونسيين والدوليين، فضلا عن جولات سياحية وثقافية للتعريف بالموروث الحضاري والثقافي التونسي لفائدة الضيوف المشاركين.
ووفق البرنامج الرسمي لجولة العروض، تحتضن تونس العاصمة الافتتاح يوم 11 جوان، يليه المخيم الفني يوم 12 جوان، ثم تتواصل العروض في بنزرت يوم 13 جوان ونابل يوم 14 جوان والكاف يوم 15 جوان، قبل تنظيم جولة سياحية وثقافية يوم 16 جوان.
وتشمل المحطات اللاحقة سيدي بوزيد يوم 17 جوان والقيروان يوم 18 جوان وزغوان يوم 19 جوان، فيما يحتضن فضاء رادس يوم 21 جوان عرض "Jungle Book". وتتواصل الجولة في سليانة يوم 23 جوان وصفاقس يوم 25 جوان، قبل تنظيم جولة سياحية وثقافية بسوسة يوم 26 جوان، ثم عرض بأريانة يوم 27 جوان، لتختتم التظاهرة يوم 28 جوان بولاية بن عروس.
وجدير بالذكر أن هذا المهرجان الذي تأسس سنة 2018، يهدف بالخصوص إلى دعم الإبداع الفني وتشجيع التبادل الثقافي الدولي وتعزيز السياحة الثقافية، فضلا عن ترسيخ مكانة تونس كمنصة دولية للفنون الحية.
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14:47 - الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع: مشاركة أكثر من 10 دول وعروض في 12 ولاية من 11 إلى 28 جوان 2026
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