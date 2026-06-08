الدورة العشرين من مهرجان طبرقة للجاز من 2 إلى 9 جويلية 2026

تنتظم الدورة العشرون من مهرجان طبرقة للجاز من 2 إلى 9 جويلية 2026 على مسرح البحر بطبرقة، ليعود هذا المهرجان لجمهور الجاز ممن دأبوا على مواكبته، بعد غياب دام ست سنوات.وفي بلاغ نُشر على الصفحة الرسمية للمهرجان، أعلن المنظمون عن موعد إقامة هذه الدورة العشرين مبينين أنها تنتظم ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية و"برؤية فنية تجمع بين الوفاء لذاكرة المهرجان والانفتاح على التجارب الموسيقية المعاصرة، من خلال استضافة فنانين ساهموا في صنع مجده عبر السنوات، إلى جانب أسماء تونسية وعالمية تقدم مشاريع فنية متنوعة تستلهم روح الجاز وتتقاطع مع موسيقات العالم".وتضمن البلاغ عودة على تاريخ هذا الحدث الذي تأسس سنة 1973، وشكّل على امتداد أكثر من خمسة عقود منصة للقاء الفنانين والجمهور حول قيم الإبداع والانفتاح والتبادل الثقافي، مع تبيان ما له من أثر على منطقة طبرقة بوصفه مشروعا ثقافيا وتنمويا يساهم في تعزيز جاذبية المدينة كوجهة سياحية وثقافية، ويدعم الحركية الاقتصادية بالجهة، مؤكدا مكانتها كفضاء قادر على احتضان التظاهرات الدولية الكبرى وصناعة الإشعاع الثقافي.وبالتزامن مع هذا الحدث، ستحتضن مدينة طبرقة مجموعة من عروض Street Jazz المجانية والمفتوحة للعموم، لتتحول مختلف فضاءاتها إلى مسارح نابضة بالحياة، يعيش على وقعها أهالي الجهة وزوارها تجربة فنية استثنائية.