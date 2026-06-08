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جمعية المهرجان الدولي للموسيقى السمفونية تعقد ندوة صحفية يوم 10 جوان 2026 لتسليط الضوء على دورته 39

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Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 18:20 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تعقد جمعية المهرجان الدولي للموسيقى السمفونية بالجم، الاربعاء 10 جوان 2026، ندوة صحفية على الساعة 11 صباحا بدار افريقيا بمتحف الجم، لتسليط الضوء على فعاليات الدورة 39 من هذا المهرجان الذي يلتئم من 11 جويلية حتى 15 اوت 2026 بالمسرح الأثري بالجم، ولاية المهدية.

وأفادت الجمعية أنّ هذا اللّقاء سينتظم لأوّل مرّة في إطار استثنائي من خلال تقديم عرض روماني وعرض قصير للموسيقى الكلايسكية فضلا عن استكشاف المتحف وما يزخر به من آثار وكذلك الشأن لدار افريقيا.


يذكر ان مهرجان الدولي للموسيقى السمفونية بالجم تاسس صائفة عام 1985، واحتضن المسرح الأثري بالجم أولى دوراته في ذلك الوقت ليصبح تقليداً سنوياً. ويعود الفضل في تأسيسه إلى السياسي التونسي محمد الناصر، بهدف الانفتاح على الموسيقى الكلاسيكية العالمية وجعل المسرح الأثري بالجم - فضاءً نابضاً بالحياة وحواراً يجمع بين عبق التاريخ وسحر الفن.


ويجمع المهرجان بين روائع الموسيقى السمفونية العالمية، بمشاركة فرق عريقة من دول مثل إيطاليا والنمسا وإسبانيا وفرنسا... اضافة إلى الحضور المحلي، حيث يحرص المهرجان على إبراز الإبداعات التونسية من خلال مشاركة فرق وطنية عريقة مثل الأوركسترا السمفوني التونسي في عروض الافتتاح والاختتام.
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