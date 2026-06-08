مدنين: وصول اخر رحلة لحجيج ولاية مدنين تقل حجيج جزيرة جربة وجرجيس

وصلت صباح اليوم الاثنين، الرحلة الثالثة والاخيرة لحجيج ولاية مدنين الى مطار جربة جرجيس الدولي قادمة من المدينة المنورة وعلى متنها 253 حاجا وحاجة من معتمديات جزيرة جربة وجرجيس و5 من المرافقين من الاطارات الدينية والصحية، وفق المدير الجهوي للشؤون الدينيةايمن بنعمر.وقد وفّرت الاطراف المتداخلة بالمطار كل الظروف لحسن استقبال ضيوف الرحمان وتسهيل اجراءات خروجهم بعد رحلة وصفها الحجيج ب"الرائعة" حيث كانت الظروف طيبة من اقامة واعاشة ونقل مثمنين اعتماد طريقة "حاج بدون حقيبة" التي يسّرت للحاج نقل امتعته.كما توفرت ايضا لعائلات الحجيج الظروف المناسبة لاستقبال حجيجهم من خلال تركيز خيام تقيهم حرارة الشمس وتوزيعهم حسب المعتمديات من اجل تنظيم العملية وتجنيب الاكتظاظ.يذكر ان احد حجيج جزيرة جربة من معتمدية جربة اجيم، توفي منذ ايام بالبقاع المقدسة بعد ان اتم مناسك الحج.