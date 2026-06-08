الديوان الوطني التونسي للسياحة يتوج بجائزة أفضل جناح في معرض سيول الدولي للسياحة 2026

توج الديوان الوطني التونسي للسياحة، بالشراكة مع سفارة تونس بسيول بجائزة "أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض" خلال فعاليات معرض سيول الدولي للسياحة والسفر 2026، الذي احتضنه مركز "COEX" بالعاصمة الكورية سيول من 4 إلى 7 جوان الجاري.ويأتي هذا التتويج اعترافا بحسن التنظيم والديناميكية التي ميزت الجناح التونسي طيلة أيام المعرض حيث تمكن من استقطاب اهتمام الزوار والمهنيين في قطاع السياحة بفضل تصميمه المستوحى من الهوية التونسية ومعالم الخزف التقليدي العريق، وفق ما ورد، أمس الاحد، بصفحة سفارة تونس بسيول على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وساهمت الانشطة التفاعلية المتواصلة وحفاوة الاستقبال وورشات التذوق والعروض الترويجية في جعل الجناح التونسي فضاء حيويا نابضا بالتبادل الثقافي بما عزز حضور تونس في هذا الموعد السياحي الدولي.