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جمعية "أصدقاء قرطاج":حملة مواطنية لإعادة غرس الأشجار المقتلعة بشارع الإستقلال

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Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 13:03 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أطلقت جمعية "أصدقاء قرطاج" نداء إلى متساكني ضاحية قرطاج وإلى المواطنين المهتمين بالحفاظ على البيئة، لدعم حملة لإعادة تشجير شارع الإستقلال بمنطقة بيرصة، وذلك إثر إقتلاع عدد من الأشجار المعمّرة بالشارع.

وأفادت الجمعية بأنه من المقرر تنظيم اجتماع تعبئة وتحسيس يوم 12 جوان 2026 بمقر بلدية قرطاج، بهدف التوعية بأهمية المحافظة على الرصيد من الأشجار بالمدينة وجمع التبرعات المخصصة لاقتناء غراسات جديدة.


وأضافت أن الحملة تشمل إعادة غرس الأشجار على جانبي الشارع، نحو 25 شجرة في كل جانب، إلى جانب توفير تجهيزات الحماية والدعامات الضرورية لضمان نموها، مشيرة إلى أنه تم بالفعل غرس ثلاث أشجار كمرحلة أولى من المبادرة.


ودعا المنظمون سكان المنطقة، وخاصة أطفال حي بيرصة، إلى المساهمة في حماية الأشجار الجديدة والعناية بها بما يضمن استدامتها.

يذكر أن جمعية "أصدقاء قرطاج" كانت قد تقدمت خلال شهر ماي 2026 بطلب دعت فيه إلى الإيقاف الفوري لعمليات قطع الأشجار واقتلاعها، وتمكين المواطنين من الإطلاع على الوثائق المتعلقة بهذه التدخلات، إلى جانب فتح تحقيق بشأنها وإعداد برنامج لإدارة وإعادة تشجير الرصيد النباتي التابع للبلدية.

وأكدت الجمعية في هذا الصدد، أن إتصالاتها بالسلطات المختصة أفضت إلى إلتزام بلدية قرطاج بتهيئة المواقع المخصصة لعمليات الغرس المستقبلية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية المساحات الخضراء داخل المدن، ودورها في تحسين جودة الحياة والمحافظة على البيئة.
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