بلدية العين تنظم أول مهرجان للسماد العضوي في تونس احتفاء باليوم الوطني للبيئة

في اطار الاحتفال باليوم الوطني للبيئة تحتضن بلدية العين التابعة لولاية صفاقس الدورة الأولى من مهرجان السماد العضوي "كمبوست" تحت شعار "حين تتحول النفايات الخضراء إلى ثروات"، وذلك يوم 11 جوان 2026 .ويهدف هذا الحدث الأول من نوعه في تونس إلى تثمين النفايات الخضراء ونشر ثقافة الاقتصاد الدائري والتعريف بأهمية تحويل الفضلات العضوية إلى مورد طبيعي يساهم في تحسين التربة ودعم الفلاحة المستدامة والمحافظة على البيئة.ويتضمن برنامج المهرجان معارض وورشات تنشيطية وندوات علمية ومسابقات توعوية بمشاركة عدد من المؤسسات والشركاء ومكونات المجتمع المدني بهدف تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المواطنين على اعتماد ممارسات صديقة للبيئة.وتسعى هذه التظاهرة إلى إبراز أهمية تثمين النفايات الخضراء باعتبارها موردا يمكن الاستفادة منه في دعم التنمية المستدامة والحد من التأثيرات البيئية السلبية للنفايات فضلا عن ترسيخ ثقافة الفرز والتدوير لدى مختلف فئات المجتمع.ويمثل المهرجان مناسبة للتأكيد على دور الجماعات المحلية ومختلف الفاعلين في المجال البيئي في نشر ثقافة المحافظة على البيئة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري من أجل مستقبل أكثر استدامة.يذكر أن الكمبوست (Compost) هو سماد عضوي طبيعي يتم انتاجه من تحلل المواد العضوية مثل بقايا الخضر والغلال وأوراق الأشجار والأعشاب ومخلفات الحدائق بفعل الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفطريات.وتتحول هذه الفضلات، خلال عملية التحلل، إلى مادة داكنة غنية بالعناصر الغذائية تستخدم لتحسين خصوبة التربة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء دون الحاجة إلى الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيميائية.