JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:58 Tunis

بلدية العين تنظم أول مهرجان للسماد العضوي في تونس احتفاء باليوم الوطني للبيئة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cb45d984b5b01.59587974_olmhepnjqgkif.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 20:02 قراءة: 1 د, 5 ث
      
في اطار الاحتفال باليوم الوطني للبيئة تحتضن بلدية العين التابعة لولاية صفاقس الدورة الأولى من مهرجان السماد العضوي "كمبوست" تحت شعار "حين تتحول النفايات الخضراء إلى ثروات"، وذلك يوم 11 جوان 2026 .

ويهدف هذا الحدث الأول من نوعه في تونس إلى تثمين النفايات الخضراء ونشر ثقافة الاقتصاد الدائري والتعريف بأهمية تحويل الفضلات العضوية إلى مورد طبيعي يساهم في تحسين التربة ودعم الفلاحة المستدامة والمحافظة على البيئة.


ويتضمن برنامج المهرجان معارض وورشات تنشيطية وندوات علمية ومسابقات توعوية بمشاركة عدد من المؤسسات والشركاء ومكونات المجتمع المدني بهدف تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المواطنين على اعتماد ممارسات صديقة للبيئة.


وتسعى هذه التظاهرة إلى إبراز أهمية تثمين النفايات الخضراء باعتبارها موردا يمكن الاستفادة منه في دعم التنمية المستدامة والحد من التأثيرات البيئية السلبية للنفايات فضلا عن ترسيخ ثقافة الفرز والتدوير لدى مختلف فئات المجتمع.

ويمثل المهرجان مناسبة للتأكيد على دور الجماعات المحلية ومختلف الفاعلين في المجال البيئي في نشر ثقافة المحافظة على البيئة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري من أجل مستقبل أكثر استدامة.

يذكر أن الكمبوست (Compost) هو سماد عضوي طبيعي يتم انتاجه من تحلل المواد العضوية مثل بقايا الخضر والغلال وأوراق الأشجار والأعشاب ومخلفات الحدائق بفعل الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفطريات.

وتتحول هذه الفضلات، خلال عملية التحلل، إلى مادة داكنة غنية بالعناصر الغذائية تستخدم لتحسين خصوبة التربة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء دون الحاجة إلى الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيميائية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330703

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 3

كل الأخبار...

20:58 - موظفو البنوك وشركات التأمين يرفعون الشارة الحمراء تمهيدا لإضراب عام نهاية جوان
20:53 - نفوق متكرر للأسماك بشواطئ سليمان يثير المخاوف ودعوات للتحرك العاجل
20:30 - الزهرة والمشتري على موعد مع "عناق سماوي" نادر يزين الأفق بعد الغروب
20:25 - الجزائر.. السجن 7 سنوات بحق مؤثر "دنس علم البلاد"
20:16 - الدنماركي إريكسن يتعافى في منزله بعد انهياره خلال مواجهة أوكرانيا
20:09 - البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعيّن George Akhalkatsi رئيسًا جديدًا لمكتبه في تونس
20:02 - بلدية العين تنظم أول مهرجان للسماد العضوي في تونس احتفاء باليوم الوطني للبيئة
19:28 - كاس العالم 2026 (تحضيرات): سلامي مدرب الأردن: حققنا الفائدة المطلوبة رغم الخسارة من كولومبيا
19:11 - توزر: المجلس المحلي بحزوة يهتم بمشاكل البنية التحتية والتهيئة وربط مناطق التوسع العمراني بالشبكات
19:00 - هذا ما قررته جلسة العدالة الانتقالية في ملف قتل رئيس فرع رابطة حقوق الانسان تحت التعذيب والإهمال الطبي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 جوان 2026 | 22 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:39
16:10
12:25
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet32°
25° Babnet
الــرياح:
1.58 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
35°-23
36°-24
34°-22
30°-21
  • Avoirs en devises 25352,0
  • (08/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38853 DT
  • (08/06)
  • 1 $ = 2,91988 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/06)     1239,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/06)   29404 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No