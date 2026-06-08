توزر: المجلس المحلي بحزوة يهتم بمشاكل البنية التحتية والتهيئة وربط مناطق التوسع العمراني بالشبكات

أثار أعضاء المجلس المحلي بحزوة من ولاية توزر مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بحاجيات المنطقة في مجالات البنية التحتية والصحة والتهيئة والربط بالشبكات، بالنظر إلى خصوصية المعتمدية الحدودية ذات الطابع الصحراوي الفلاحي.ولفت رئيس المجلس المحلي الهادي بالعيد الى أن حي النسيم، وهو التوسع العمراني الذي شهدته المنطقة خلال السنوات العشر الأخيرة، يفتقر إلى عديد المرافق ويعاني من اشكاليات مرتبطة بالربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي وبشبكة التطهير بسبب عدم توفر السكان على شهادة تصرف في العقار، باعتبار أن أغلب المساكن بنيت بالحوز العشوائي مبينا أن المجلس يسعى إلى تسوية قانونية لهذه المساكن من أجل تسهيل الربط.وذكر أن حزوة تفتقر إلى طرقات معبّدة وسط المدينة أو في حي النسيم باستثناء الطريق الوطنية رقم 3 الذي يشق المعتمدية ويصل إلى المعبر الحدودي، مبينا أن الطرقات في أغلب مناطق المدينة القديمة هي عبارة عن مسالك ترابية.واشار الى وجود مشاغل أخرى يعمل المجلس من خلال لقاءاته واجتماعاته إلى ايصالها لسلط الإشراف وهي احداث مكتب بريد ثان في حزوة يقع تركيزه في حي النسيم وكذلك مدرسة ابتدائية ثانية في هذا الحي لما شهده من زيادة هامة في عدد السكان.وبين عضو المجلس المحلي خليفة بن عمر من جهته، أن حي النسيم يفتقر الى جل المرافق من مياه صالحة للشرب وتنوير عمومي معتبرا ان تهيئة هذا الحي وربطه بالشبكات هي من أولويات المجلس، لافتا الى أنّ الجهات المعنية بدأت تستجيب لمطالب المواطنين في التزود بمياه الشرب والتيار الكهربائي عبر برمجة تدخل لفائدة هذا الحي، إلا أن التحدي يبقى الإسراع في إتمام الإجراءات القانونية.وفي القطاع الصحي أشار عضو المجلس المحلي إلى ضرورة تجهيز المستشفى المحلي بحزوة بسيارة إسعاف رباعية الدفع، نظرا لخصوصية المنطقة الصحراوية ووجود طرقات تغمرها الرمال مع وجود حالات تتطلب تنقل سيارة الإسعاف خاصة في المناطق الفلاحية والواحات البعيدة، مبينا أن المستشفى تعزز مؤخرا بسيارة اسعاف قديمة غير أنها لا تفي بالحاجة.