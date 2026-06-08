وزير التجارة يدعو إلى إرساء شراكات استراتيجية بين تونس والبرازيل

دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، لدى استقباله، الإثنين، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وليام أديب ديب، والوفد المرافق له،لإرساء شراكات إستراتيجية بين تونس والبرازيل في مختلف القطاعات الواعدة.وأكد عبيد، خلال اللقاء الذي إنتظم، بمقر الوزارة،أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين الجانبين واستغلال الفرص المتاحة.وجرى اللقاء بحضور الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات ونائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس مجلس الأعمال التونسي البرازيلي عن الجانب التونسي، حيث تم إستعراض واقع العلاقات الإقتصادية بين البلدين وآفاق تطويرها على المديين المتوسط والبعيد.وشدد وزير التجارة، بالمناسبة، على الدور الذي تضطلع به الغرفة التجارية العربية البرازيلية في دعم العلاقات الإقتصادية بين الطرفين، لا سيما من خلال مرافقة المؤسسات التونسية وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية ذات القدرة التنافسية العالية، وعلى رأسها زيت الزيتون والتمور، إلى السوق البرازيلية، فضلا عن دعم تصدير الخدمات.كما نوه عبيد، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، بالمشاركة التونسية في الدورة الأربعين للمعرض الدولي لجمعية ساوباولو للصناعات الغذائية والمشروبات، التي انتظمت من 18 إلى 21 ماي 2026، بمشاركة 16 مؤسسة تونسية ناشطة في تصدير زيت الزيتون والتمور، معتبرا أنها أكبر مشاركة لبلد عربي وإفريقي منذ إحداث هذه التظاهرة.وأشار في هذا الصدد، إلى أن البرازيل تمثل شريكا إقتصاديا مهما لتونس وبوابة نحو أسواق أمريكا الجنوبية، داعيا إلى تكثيف المبادلات التجارية وتشجيع رجال الأعمال والمؤسسات من الجانبين على الإستثمار المشترك وإستكشاف فرص جديدة للتعاون.من جهته، شدد رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية وليام أديب ديب، على أهمية ترجمة فرص التعاون المتاحة بين البلدين إلى مشاريع وإستثمارات ملموسة، مبرزا دور المنتدى الإقتصادي المزمع تنظيمه في تعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية ودعم حضور المؤسسات التونسية في السوق البرازيلية، وخاصة منتجي زيت الزيتون التونسي.واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على إحداث فريق عمل مشترك يتولى تبادل المعلومات بشأن مجالات التعاون والقطاعات الواعدة في التجارة والإستثمار، وإعداد برامج عمل مشتركة تشمل تنظيم الزيارات والبعثات الإقتصادية ولقاءات الأعمال والمشاركة في التظاهرات الإقتصادية، إضافة إلى دعم نشاط مجلس الأعمال التونسي البرازيلي والإعداد لتنظيم تظاهرة "أسبوع تونس في البرازيل".