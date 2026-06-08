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الاعلان عن مسابقة " أحسن قصيدة شعرية" لتكريم الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي

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Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 15:47 قراءة: 1 د, 3 ث
      
تنظم جمعية التنمية لتطوير الفنون والصناعات بالشراكة مع ودادية أعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث مسابقة "أحسن قصيدة شعرية"، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي.

وتهدف المسابقة إلى تكريم الشاعر واستلهام مسيرته الأدبية من خلال إبداع قصائد شعرية موجهة إليه للتعبيرعن مكانته في الوجدان الثقافي والأدبي.


وسيتم خلال هذه التظاهرة الثقافية لاختيار أفضل القصائد المشاركة ومنح جوائز تشجيعية للفائزين.


ويتعين على الراغبين في المشاركة في المسابقة تقديم قصيدة موجهة إلى الشاعر أبو القاسم الشابي من إبداعه ولم يسبق نشرها أوتتويجها مع الالتزام باللغة العربية الفصحى.

ويتعين على الراغبين في المشاركة احترام الآجال التي تم تحديدها، يوم 30 أوت 2026، عبر إرسال الاعمال على البريد الالكتروني للجمعية association.adam.artisanal@gmail.com

يذكر، أن الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي، قد توفي يوم 09 أكتوبر 1934. ويعد من أبرز رموز الشعر العربي الحديث ومن أشهر قصائده " إذا الشعب يوما أراد الحياة .....فلا بد أن يستجيب القدر" وهي
اليوم من أبيات النشيد الوطني التونسي

ومن أشهر مؤلفات أبو القاسم الشابي "ديوانه الشعري" أغاني الحياة " وهو الديوان الوحيد المعروف لأبو القاسم الشابي وقد جمعه ونشره بعد وفاته صديقه الشاعر التونسي أحمد اللوزي سنة 1955

ويضم الديوان قصائد متنوعة تتناول موضوعات على غرار الحب والحياة والثورة والطبيعة والحرية والألم والأمل والذات والوجود ومن أشهر قصائده نشيد الجبار وإرادة الحياة وأغنية المطر إلى طغاة العالم.
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