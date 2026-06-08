لجنة التربية والشباب تستمع الى اتحاد الصناعة والتجارة وهيئة الخبراء المحاسبين حول مقترح قانون الهياكل الرياضية

-تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 10 جوان الجاري ، جلسة استماع في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية (عدد 2025/057).وستخصص هذه الجلسة، لتعميق النقاش والاستئناس بآراء ومقترحات الأطراف المهنية والاقتصادية المعنية بالقطاع الرياضي واستثماراته وتسييره المالي واللوجستي.ويتضمن جدول أعمال اللجنة الاستماع إلى كل من ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحاً، لمناقشة الأبعاد الاقتصادية للمقترح، وآليات دفع الاستثمار في القطاع الرياضي، وشروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.كما ستستمع إلى رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بداية من الساعة الثانية بعد الظهر، للوقوف على الجوانب المالية والرقابية ومسائل الحوكمة والشفافية المالية داخل الهياكل والجمعيات الرياضية، بما يضمن تسييراً قانونياً سليماً ومستداماً.وتندرج هذه اللقاءات ضمن سلسلة من جلسات الاستماع التي تقودها اللجنة البرلمانية بهدف تجويد النص التشريعي لمقترح القانون الأساسي عدد 2025/057، وملاءمته مع تطلعات الرياضة التونسية ومتطلبات الاحتراف والتحديث المؤسساتي للهياكل الرياضية في تونس.