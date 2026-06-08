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الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال تنظم ندوتها السنوية حول الذكاء الاصطناعي والاستثمار المستدام يومي 15 و 18 جوان

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Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 14:12 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تنظم الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال ندوتها السنوية لعام 2026 تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والاستثمار المستدام"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 جوان الحالي بالعاصمة.

وتأتي دورة هذا العام في سياق يتسم بالتحولات التكنولوجية المتسارعة حيث أضحى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي شرطا أساسيا لضمان تنافسية صناديق الاستثمار بالتوازي مع تصاعد المعايير الدولية المتعلقة بالاستدامة ومؤشرات التأثير المجتمعي والبيئي والتي باتت تعيد رسم معالم الاستثمار الاستراتيجي.


ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الاقتصادية، التي تجمع ثلة من صناع القرار والفاعلين في قطاع رأس المال الاستثماري، موعدين رئيسيين ينعقد الاول يوم 15 جوان 2026 (بإحدى الجامعات الخاصة بتونس) من خلال تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "أن تكون مستثمرا معززا".


وينعقد الموعد الثاني يوم 18 جوان 2026، بأحد نزل العاصمة فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية والذي سيشهد تنظيم حلقات نقاش رفيعة المستوى ومداخلات لخبراء دوليين إلى جانب إطلاق مسابقة "هاكاثون" مخصصة للابتكار في الذكاء الاصطناعي ولقاءات مهنية.
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