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إنطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصابة 2026: ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى إحترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق

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Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 13:19 قراءة: 1 د, 32 ث
      
دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصابة 2026 بمختلف مناطق الإنتاج، الفلاحين إلى الإلتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية.

وأكد الديوان، في بلاغ صادر عنه، الإثنين، ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد، على ألا تتجاوز 14 بالمائة، باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عمليات الخزن والتجميع.


كما شدد في هذا الصدد، على أهمية اتخاذ الإحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول، وذلك عبر التأكد من جاهزية آلات الحصاد والجرارات وإخضاعها للصيانة والفحص الفني، وتعديل الآلات بما يتلاءم مع أنواع الحبوب وفترات الحصاد.


وتشمل الإجراءات الوقائية، وفق التوصيات الصادرة عن مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والديوان الوطني للحماية المدنية، توفير وسائل الإطفاء وتركيب أغطية على أنابيب تصريف الدخان بالآلات الفلاحية، إلى جانب تنظيف البيادر وأماكن التخزين من الأعشاب الجافة ومخلفات المحاصيل وتهيئة مناطق عازلة حول الحقول والضيعات.

كما أوصت المصالح المختصة، بتقسيم الحقول إلى أجزاء تفصل بينها خطوط حرث للحد من انتشار الحرائق، وتجنب تخزين التبن بالقرب من مصادر الخطر، خاصّة، أعمدة الكهرباء وخطوط الضغط العالي، مع تجهيز الضيعات بوسائل التدخل السريع عند الحاجة.

وفي ما يتعلق بإجراءات التسليم، أوضحت أن مراكز التجميع تتولى معاينة الشحنات والتثبت من سلامتها قبل وزنها وإصدار تذاكر الوزن، ليتحصل الفلاح مباشرة على وصل قبول ممضى ومختوم ونسخة من تذكرة الوزن وعينة أولية ممثلة للشحنة.

وأضافت أن العينة التأليفية التي تمثل كامل الكميات المسوقة من الضيعة تحال إلى المخابر المختصة لإجراء التحاليل الفنية اللازمة، على أن يتم تمكين الفلاح من بطاقة الخلاص مرفقة بنتائج التحاليل في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ آخر عملية تسليم.

وتندرج هذه الإجراءات،بحسب نفس المصدر، في إطار تأمين حسن سير موسم الحصاد وتجميع الحبوب والمحافظة على جودة الصابة الوطنية والحد من الخسائر الناجمة عن الحرائق أو سوء التداول والتخزين.
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