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مونديال 2026: مونتيري وكانساس سيتي... الملاعب التي ستحتضن مشوار نسور قرطاج في الدور الأول

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a269d2ba06c13.36768969_ekjpnlqogmhif.jpg>
Kansas City stadium
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 11:36 قراءة: 1 د, 35 ث
      
يستعد المنتخب التونسي لكرة القدم لخوض منافسات الدور الأول من نهائيات كأس العالم 2026 على ملعبي مونتيري المكسيكي وكانساس سيتي الأمريكي، اللذين سيكونان مسرحا لمباريات "نسور قرطاج" ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ملعب مونتيري.. بداية المشوار

يحتضن ملعب مونتيري الواقع بمدينة غوادالوبي بولاية نويفو ليون المكسيكية أول مباراتين للمنتخب التونسي في المونديال.

ويعد الملعب من أحدث المنشآت الرياضية في المكسيك، حيث تم افتتاحه سنة 2015، وتبلغ طاقته الاستيعابية 53 ألفا و500 متفرج.


وسيكون البرنامج كالتالي:

* 15 جوان 2026: السويد × تونس (المجموعة السادسة)
* 21 جوان 2026: تونس × اليابان (المجموعة السادسة)
* 24 جوان 2026: جنوب إفريقيا × كوريا الجنوبية (المجموعة الأولى)
* 29 جوان 2026: متصدر المجموعة السادسة × صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة (الدور السادس عشر)

ويعوّل المنتخب التونسي على تحقيق انطلاقة إيجابية في هذا الملعب الذي سيحتضن أول اختبارين له أمام المنتخبين السويدي والياباني.

كانساس سيتي.. موعد الحسم أمام هولندا

أما المباراة الثالثة والأخيرة للمنتخب التونسي في الدور الأول فستقام على ملعب كانساس سيتي بولاية ميسوري الأمريكية.

ويعد هذا الملعب من أكبر الملاعب المستضيفة للمونديال، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية 73 ألف متفرج، وتم افتتاحه سنة 1972.

وسيحتضن خلال كأس العالم 2026 أربع مباريات في دور المجموعات، إضافة إلى مباراة في الدور السادس عشر وأخرى في ربع النهائي.

برنامج المباريات:

* 16 جوان 2026: الأرجنتين × الجزائر
* 20 جوان 2026: الإكوادور × كوراساو
* 25 جوان 2026: تونس × هولندا
* 27 جوان 2026: الجزائر × النمسا
* 3 جويلية 2026: مباراة ضمن الدور السادس عشر
* 11 جويلية 2026: مباراة ضمن الدور ربع النهائي

ثلاث مواجهات حاسمة

وسيخوض المنتخب التونسي مبارياته الثلاث في الدور الأول وفق البرنامج التالي:

* 15 جوان: تونس × السويد (مونتيري)
* 21 جوان: تونس × اليابان (مونتيري)
* 25 جوان: تونس × هولندا (كانساس سيتي)

وتتطلع الجماهير التونسية إلى أن تكون هذه الملاعب شاهدة على إنجاز تاريخي جديد، يتمثل في تأهل "نسور قرطاج" إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم.
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