مونديال 2026: مونتيري وكانساس سيتي... الملاعب التي ستحتضن مشوار نسور قرطاج في الدور الأول

ملعب مونتيري.. بداية المشوار





كانساس سيتي.. موعد الحسم أمام هولندا



ثلاث مواجهات حاسمة



يستعد المنتخب التونسي لكرة القدم لخوض منافسات الدور الأول من نهائيات كأس العالم 2026 على ملعبي، اللذين سيكونان مسرحا لمباريات "نسور قرطاج" ضمن منافسات المجموعة السادسة.يحتضن ملعبالواقع بمدينةأول مباراتين للمنتخب التونسي في المونديال.ويعد الملعب من أحدث المنشآت الرياضية في المكسيك، حيث تم افتتاحه سنة، وتبلغ طاقته الاستيعابيةوسيكون البرنامج كالتالي:السويد × تونس (المجموعة السادسة)تونس × اليابان (المجموعة السادسة)جنوب إفريقيا × كوريا الجنوبية (المجموعة الأولى)متصدر المجموعة السادسة × صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة (الدور السادس عشر)ويعوّل المنتخب التونسي على تحقيق انطلاقة إيجابية في هذا الملعب الذي سيحتضن أول اختبارين له أمام المنتخبين السويدي والياباني.أما المباراة الثالثة والأخيرة للمنتخب التونسي في الدور الأول فستقام على ملعببولايةويعد هذا الملعب من أكبر الملاعب المستضيفة للمونديال، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية، وتم افتتاحه سنةوسيحتضن خلال كأس العالم 2026 أربع مباريات في دور المجموعات، إضافة إلى مباراة في الدور السادس عشر وأخرى في ربع النهائي.برنامج المباريات:الأرجنتين × الجزائرالإكوادور × كوراساوتونس × هولنداالجزائر × النمسامباراة ضمن الدور السادس عشرمباراة ضمن الدور ربع النهائيوسيخوض المنتخب التونسي مبارياته الثلاث في الدور الأول وفق البرنامج التالي:تونس × السويد (مونتيري)تونس × اليابان (مونتيري)تونس × هولندا (كانساس سيتي)وتتطلع الجماهير التونسية إلى أن تكون هذه الملاعب شاهدة على إنجاز تاريخي جديد، يتمثل في تأهل "نسور قرطاج" إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم.