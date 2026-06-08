منتزه ابن الجزار بولاية سوسة: قريبًا انطلاق أشغال التهيئة

في إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة، ستنطلق قريبًا أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار، بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي، وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزواروتندرج هذه الأشغال وفق ما نشرته بلدية سوسة بصفحتها الرسمية "فايسبوك"، ضمن جهود تطوير الفضاءات العامة وتعزيز جودة الحياة بالمدينةيذكر ان بلدية سوسة أوضحت أن عمليات التشذيب والصيانة بالمنتزه كانت تندرج في إطار الإعداد لأعمال التهيئة وإعادة استغلال الفضاءوفي جانب اخر، تدخلت مصالح بلدية سوسة يوم الاحد ،على مستوى وادي نوار لرفع المصبّ العشوائي وتنظيف المكان من مختلف الفضلات المتراكمة، بما في ذلك فواضل البناء والردم ، وذلك بهدف المحافظة على نظافة المحيط والتصدّي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلاتوتندرج هذه العملية ضمن البرنامج المتواصل للبلدية الهادف إلى حماية الأودية والمجاري المائية ،والمحافظة على سلامة البيئة والصحة العامة، مع دعوة المواطنين إلى المساهمة في الحفاظ على نظافة المحيط وتجنّب إلقاء الفضلات بصفة عشوائية