JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:11 Tunis

إيطاليا تحرز لقب بطولة أوروبا للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a26771b87d062.75260669_mlqojfhgpniek.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 09:01 قراءة: 0 د, 59 ث
      
توج المنتخب الإيطالي بلقب بطولة الأمم الأوروبية للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم بعد فوزه على نظيره البلجيكي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة
الإستونية تالين.
وانتهى اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1. تقدمت بلجيكا بهدف عبر لاعبها نوا كوبيلا في الدقيقة 85 قبل أن تدرك إيطاليا التعادل بواسطة مارسيلو فوجازولا من ركلة جزاء في الدقيقة 90+1.

واستحقت إيطاليا اللقب عن جدارة بعد تصدرها المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بفوزين على فرنسا 1-0 ومونتينيغرو 3-0 وتعادل مع الدنمارك 3-3، لتتأهل إلى نصف النهائي وتتغلب على إسبانيا بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
واللقب هو الثالث لمنتخب إيطاليا في المسابقة الأوروبية بعد تتويجه بالبطولة في نسختي عامي 1982 و2024.
وجاء هذا التتويج في النهائي التاسع الذي يخوضه المنتخب بعدما حل وصيفا في نسخ أعوام 1986 و1993 و1998 و2013 و2018 و2019.

في المقابل، أخفق المنتخب البلجيكي في حصد اللقب الأول في تاريخه بالمسابقة الأوروبية خلال خوضه أول مباراة نهائية.
ويملك المنتخب الإسباني الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 9 ألقاب مقابل 7 ألقاب للبرتغال و4 ألقاب لهولندا وثلاثة ألقاب لكل من فرنسا وإيطاليا وروسيا ولقبين لكل من إنقلترا وتركيا ولقب واحد لكل من التشيك وبولونيا وسلوفاكيا وسويسرا وإيرلندا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330683

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 3

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 جوان 2026 | 22 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:39
16:10
12:25
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet31°
27° Babnet
الــرياح:
3.13 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
34°-23
35°-24
34°-23
30°-21
  • Avoirs en devises 25652,9
  • (05/06)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38853 DT
  • (05/06)
  • 1 $ = 2,91988 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/06)     1186,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/06)   29447 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No