إيطاليا تحرز لقب بطولة أوروبا للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم

توج المنتخب الإيطالي بلقب بطولة الأمم الأوروبية للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم بعد فوزه على نظيره البلجيكي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمةالإستونية تالين.وانتهى اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1. تقدمت بلجيكا بهدف عبر لاعبها نوا كوبيلا في الدقيقة 85 قبل أن تدرك إيطاليا التعادل بواسطة مارسيلو فوجازولا من ركلة جزاء في الدقيقة 90+1.واستحقت إيطاليا اللقب عن جدارة بعد تصدرها المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بفوزين على فرنسا 1-0 ومونتينيغرو 3-0 وتعادل مع الدنمارك 3-3، لتتأهل إلى نصف النهائي وتتغلب على إسبانيا بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.واللقب هو الثالث لمنتخب إيطاليا في المسابقة الأوروبية بعد تتويجه بالبطولة في نسختي عامي 1982 و2024.وجاء هذا التتويج في النهائي التاسع الذي يخوضه المنتخب بعدما حل وصيفا في نسخ أعوام 1986 و1993 و1998 و2013 و2018 و2019.في المقابل، أخفق المنتخب البلجيكي في حصد اللقب الأول في تاريخه بالمسابقة الأوروبية خلال خوضه أول مباراة نهائية.ويملك المنتخب الإسباني الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 9 ألقاب مقابل 7 ألقاب للبرتغال و4 ألقاب لهولندا وثلاثة ألقاب لكل من فرنسا وإيطاليا وروسيا ولقبين لكل من إنقلترا وتركيا ولقب واحد لكل من التشيك وبولونيا وسلوفاكيا وسويسرا وإيرلندا.