تسجيل 302 تبليغا مواطنيا بخصوص وضعية التزود بمياه الشرب في تونس خلال ماي 2026

سجل المرصد التونسي للمياه، 302 تبليغا مواطنيا خلال شهر ماي 2026 عبر منصته التشاركية، بخصوص وضعية التزود بالماء الصالح للشرب في مختلف ولايات الجمهورية.وتوزعت هذه التبليغات بين 266 تبليغا حول انقطاعات في التزود بالمياه (وهو ما يمثل حوالي 88 بالمائة من إجمالي التبليغات) و15 تبليغا بخصوص تسربات في الشبكة و9 تبليغات بشأن مياه غير صالحة للشرب.كما أحصى المرصد 12 تحركا احتجاجيا للمطالبة بالتزود بالماء.واشار المرصد الى ان ولاية بن عروس تعتبر من الولايات الأكثر تضررا اذ احتلت صدارة خريطة العطش خلال شهر ماي، عبر تسجيل 26 تبليغا، تلتها ولاية قفصة ب25 تبليغا، ثم ولاية القصرين 23 تبليغا، وأخيرا ولاية تونس ب 22 تبليغا.واعتبرالمرصد التونسي للمياه أن هيمنة مشكل الانقطاعات وتنامي التحركات الاحتجاجية الميدانية يعكسان حالة الاحتقان الاجتماعي والفشل المتواصل لسياسات توزيع المياه.وأكد المرصد ضرورة القطع مع الحلول الترقيعية وإرساء حوكمة شفافة، مع التعجيل بمراجعة السياسات المائية لضمان العدالة المائية وحماية الحق الدستوري في الماء لكل المواطنات والمواطنين.امام