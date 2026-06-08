قبل انطلاق المونديال: كولومبيا تسقط الأردن بثنائية أرياس والمغرب يتعادل مع النرويج

كولومبيا تتفوق على الأردن بثنائية أرياس





النرويج تفرض التعادل على المغرب



واصلت المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 استعداداتها للمونديال من خلال سلسلة من المباريات الودية، حيث حققت كولومبيا فوزا على الأردن، فيما اكتفى المنتخب المغربي بالتعادل أمام النرويج.فاز المنتخب الكولومبي على نظيره الأردني بنتيجةفي المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة سان دييغو الأمريكية، في آخر اختبار للفريقين قبل انطلاق نهائيات كأس العالم.وتألق لاعب الوسطبتسجيله هدفي اللقاء، حيث افتتح النتيجة في الدقيقةبعد تمريرة من القائد، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقةبضربة رأس إثر تمريرة عرضية منوعجز المنتخب الأردني عن مجاراة نسق منافسه، قبل أن يتلقى ضربة إضافية بطرد اللاعب البديلفي الوقت بدل الضائع إثر حصوله على الإنذار الثاني.ويعد هذا الانتصار الثاني تواليا للمنتخب الكولومبي بعد فوزه سابقا على كوستاريكا بنتيجةوتستهل كولومبيا مشوارها في كأس العالم بمواجهة أوزبكستان يومضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة، بينما يخوض الأردن أول مشاركة مونديالية في تاريخه بملاقاة النمسا يومضمن المجموعة العاشرة.وفي مباراة ودية أخرى احتضنتها مدينة نيوجيرزي الأمريكية، فرض المنتخب النرويجي التعادلعلى المنتخب المغربي.وبادر "أسود الأطلس" بالتسجيل مبكرا عبرفي الدقيقة الثامنة بعد هجمة مرتدة قادهاوفرض المنتخب المغربي أفضليته خلال أغلب فترات اللقاء، غير أنه أهدر عدة فرص لتعزيز النتيجة، قبل أن ينجح قائد المنتخب النرويجيفي إدراك التعادل في الدقيقةإثر هجمة منظمة قادها البديلوشهدت المباراة تعرض المنتخب المغربي لضربتين موجعتين بإصابة كل مناللذين غادرا أرضية الميدان خلال اللقاء.ويستهل المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة قوية أماميوم، فيما تفتتح النرويج مشاركتها بملاقاةيومضمن منافسات المجموعة التاسعة.