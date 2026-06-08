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قبل انطلاق المونديال: كولومبيا تسقط الأردن بثنائية أرياس والمغرب يتعادل مع النرويج

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Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 08:48 قراءة: 1 د, 28 ث
      
واصلت المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 استعداداتها للمونديال من خلال سلسلة من المباريات الودية، حيث حققت كولومبيا فوزا على الأردن، فيما اكتفى المنتخب المغربي بالتعادل أمام النرويج.

كولومبيا تتفوق على الأردن بثنائية أرياس

فاز المنتخب الكولومبي على نظيره الأردني بنتيجة 2-0 في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة سان دييغو الأمريكية، في آخر اختبار للفريقين قبل انطلاق نهائيات كأس العالم.

وتألق لاعب الوسط يون أرياس بتسجيله هدفي اللقاء، حيث افتتح النتيجة في الدقيقة 41 بعد تمريرة من القائد خاميس رودريغيز، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 55 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من سانتياغو أرياس.


وعجز المنتخب الأردني عن مجاراة نسق منافسه، قبل أن يتلقى ضربة إضافية بطرد اللاعب البديل عامر جاموس في الوقت بدل الضائع إثر حصوله على الإنذار الثاني.

ويعد هذا الانتصار الثاني تواليا للمنتخب الكولومبي بعد فوزه سابقا على كوستاريكا بنتيجة 3-1.

وتستهل كولومبيا مشوارها في كأس العالم بمواجهة أوزبكستان يوم 17 جوان ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة، بينما يخوض الأردن أول مشاركة مونديالية في تاريخه بملاقاة النمسا يوم 16 جوان ضمن المجموعة العاشرة.

النرويج تفرض التعادل على المغرب

وفي مباراة ودية أخرى احتضنتها مدينة نيوجيرزي الأمريكية، فرض المنتخب النرويجي التعادل 1-1 على المنتخب المغربي.

وبادر "أسود الأطلس" بالتسجيل مبكرا عبر براهيم دياز في الدقيقة الثامنة بعد هجمة مرتدة قادها عبد الصمد الزلزولي.

وفرض المنتخب المغربي أفضليته خلال أغلب فترات اللقاء، غير أنه أهدر عدة فرص لتعزيز النتيجة، قبل أن ينجح قائد المنتخب النرويجي مارتن أوديغارد في إدراك التعادل في الدقيقة 75 إثر هجمة منظمة قادها البديل أوسكار بوب.

وشهدت المباراة تعرض المنتخب المغربي لضربتين موجعتين بإصابة كل من نصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي اللذين غادرا أرضية الميدان خلال اللقاء.

ويستهل المنتخب المغربي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة قوية أمام البرازيل يوم 13 جوان، فيما تفتتح النرويج مشاركتها بملاقاة العراق يوم 16 جوان ضمن منافسات المجموعة التاسعة.
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