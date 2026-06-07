JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:12 Tunis

الجامعة التونسية للحرفيين وال PME تدعو الى تبسيط الاجراءات الادارية والجمركية والجبائية امام المؤسسات المنتجة والمصدرة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a25e3a95ac041.66624669_qefpgjoimnlhk.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 22:31 قراءة: 0 د, 53 ث
      
دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل، رغم ما تقدمه من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة.

وطالبت، الاحد 7 جوان 2026، بمراجعة الآليات التي تعيق تسويق جزء من إنتاج المؤسسات المصدرة في السوق المحلية عند الحاجة وإنشاء مسار مبسط لإرسال العينات التجارية المجانية إلى الخارج.


وحثت على "مكافحة الاقتصاد الموازي والتهريب اللذين يضران بالمؤسسات القانونية وتفكيك مظاهر الاحتكار والكارتالات الريعية التي تعطل المنافسة والاستثمار وإرساء مناخ اقتصادي قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف".


وفي قطاع القهوة، فتواجه المؤسسات المنتجة مجموعة من المشكلات، أبرزها صعوبة الحصول على المواد الأولية، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بتسويق جزء من الإنتاج في السوق المحلية، إضافة إلى انتشار القهوة المهربة التي تضر بالمؤسسات القانونية وتقوض مبدأ المنافسة العادلة، وفق الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وتواجه هذه المؤسسات من جهة اخرى، عقبات جمركية عند إرسال عينات مجانية إلى الزبائن في الخارج للترويج للمنتوج التونسي واستكشاف أسواق جديدة، مما يحرمها من فرص تصديرية واعدة ويؤثر سلباً على قدرتها التنافسية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330673

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 4

كل الأخبار...

23:12 - التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية محور توصيات ورشة لهيئة الامم المتحدة للمرأة بتونس
22:31 - الجامعة التونسية للحرفيين وال PME تدعو الى تبسيط الاجراءات الادارية والجمركية والجبائية امام المؤسسات المنتجة والمصدرة
22:21 - صواريخ إيرانية تستهدف إسرائيل وترمب يطلب من نتنياهو عدم الرد
22:05 - جمعية الصداقة الصينية تفتح باب الترشح لمعرض "العالم الملون" وبينالي "طموحات الشباب" بمشاركة دول افريقية من بينها تونس
21:45 - المعهد العربي لرؤساء المؤسسات/الدورة الثانية من برنامج التميز في السياسات للقادة الشباب: تعزيز فهم الإصلاحات الإقتصادية
21:45 - رئيس الجمهوريّة يستقبل المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم
21:17 - فرع القصرين لمدينة العلوم ينظم الاحد 21 جوان الجاري يوما علميا مفتوحا للعموم تحت شعار: "الشمس... مصدر الحياة والطاقة"
21:13 - المهدية: تسجيل 2500 حادث مرور منذ بداية 2026 خلف 520 قتيلا وأكثر من 2400 جريح
21:03 - أريانة: حجز أطنان من الخضر والغلال وملابس "الفريب" ومراوح كهربائية خلال حملة ضد الانتصاب الفوضوي
20:27 - بيت الحكمة : محاضرة ختامية للموسم الأكاديمي وعرض وثائقي حول أنشطة المؤسسة في العشرية الأخيرة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 07 جوان 2026 | 21 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:38
16:09
12:25
05:00
03:10
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet29°
23° Babnet
الــرياح:
1.98 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-21
30°-22
35°-22
37°-24
34°-24
  • Avoirs en devises 25652,9
  • (05/06)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38853 DT
  • (05/06)
  • 1 $ = 2,91988 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/06)     1186,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/06)   29447 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No