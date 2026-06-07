المعهد العربي لرؤساء المؤسسات/الدورة الثانية من برنامج التميز في السياسات للقادة الشباب: تعزيز فهم الإصلاحات الإقتصادية

في إطار مشروع "تعزيز المناصرة الاقتصادية والنجاح الديمقراطي"، نظّم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بالشراكة مع CIPE، الدورة الثانية من برنامج التميز في السياسات للقادة الشباب تحت عنوان "تعزيز فهم الإصلاحات الاقتصادية: دراسة حالة وحلول عملية".وجمعت الدورة، التي انتظمت من 1 إلى 5 جوان 2026، قرابة 18 مشاركا من خلفيات مهنية مختلفة، بهدف تعزيز فهمهم للإصلاحات الاقتصادية والتحديات، التي تواجه السياسات العمومية، عبر مقاربة تفاعلية، تركز على الجانب العملي.وانخرط المشاركون في سلسلة من المحاضرات التفاعلية، ودراسة حالات واقعية، والعمل الجماعي التشاركي، شمل مجموعة واسعة من المواضيع على غرار حوكمة المالية العمومية، وإصلاح سياسات الاستثمار، والتحول الرقمي في الإدارة العمومية، والانتقال الطاقي، والسياسات التجارية المتعلقة بالمناخ، وإصلاح نظام جرايات التقاعد، وقيس أداء الحوكمة.