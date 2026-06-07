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دورة موريس ريفيلو: المنتخب التونسي U23 يهزم الصين بثلاثية ويعزز حظوظه في التأهل

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Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 20:15 قراءة: 1 د, 10 ث
      
حقق المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 عاما فوزا ثمينا على نظيره الصيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدورة موريس ريفيلو المقامة بفرنسا.

وفرض أبناء المدرب أنيس بوجلبان سيطرتهم على اللقاء، حيث افتتح زايون الشطي التسجيل في الدقيقة 14، قبل أن يضيف وليد ذويب الهدف الثاني مع مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 50، فيما اختتم هيثم ضو الثلاثية في الوقت بدل الضائع (90+2).


ويعد هذا الانتصار الثاني للمنتخب التونسي في الدورة بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على منتخب الكونغو الديمقراطية بثلاثية نظيفة، مقابل هزيمة وحيدة أمام المنتخب السعودي بنتيجة 3-1.


صدارة مؤقتة للمجموعة

وعقب هذا الفوز، رفع المنتخب التونسي رصيده إلى 6 نقاط من ثلاث مباريات، ليتصدر ترتيب المجموعة مؤقتا متساويا مع المنتخب السعودي.

وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:

* تونس (أقل من 23 سنة): 6 نقاط
* السعودية (أقل من 21 سنة): 6 نقاط
* الصين (أقل من 20 سنة): 6 نقاط
* الكونغو الديمقراطية (أقل من 20 سنة): 4 نقاط
* كولومبيا (أقل من 19 سنة): نقطة واحدة

مواجهة حاسمة أمام كولومبيا

وسيختتم المنتخب التونسي مشواره في الدور الأول يوم 10 جوان بملاقاة المنتخب الكولومبي، في مواجهة ستكون حاسمة لتحديد هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي.

ويذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة يضمنان التأهل مباشرة إلى المربع الذهبي، بينما تخوض المنتخبات الأخرى مباريات ترتيبية مع منتخبات المجموعة الثانية التي تضم كوت ديفوار والبرتغال وكندا واليابان وفنزويلا.
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