دورة موريس ريفيلو: المنتخب التونسي U23 يهزم الصين بثلاثية ويعزز حظوظه في التأهل

صدارة مؤقتة للمجموعة



مواجهة حاسمة أمام كولومبيا



حقق المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 عاما فوزا ثمينا على نظيره الصيني بنتيجةفي المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدورةالمقامة بفرنسا.وفرض أبناء المدربسيطرتهم على اللقاء، حيث افتتحالتسجيل في الدقيقة 14، قبل أن يضيفالهدف الثاني مع مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 50، فيما اختتمالثلاثية في الوقت بدل الضائع (90+2).ويعد هذا الانتصار الثاني للمنتخب التونسي في الدورة بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على منتخب الكونغو الديمقراطية بثلاثية نظيفة، مقابل هزيمة وحيدة أمام المنتخب السعودي بنتيجة 3-1.وعقب هذا الفوز، رفع المنتخب التونسي رصيده إلىمن ثلاث مباريات، ليتصدر ترتيب المجموعة مؤقتا متساويا مع المنتخب السعودي.وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:وسيختتم المنتخب التونسي مشواره في الدور الأول يومبملاقاة المنتخب الكولومبي، في مواجهة ستكون حاسمة لتحديد هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي.ويذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة يضمنان التأهل مباشرة إلى المربع الذهبي، بينما تخوض المنتخبات الأخرى مباريات ترتيبية مع منتخبات المجموعة الثانية التي تضم كوت ديفوار والبرتغال وكندا واليابان وفنزويلا.