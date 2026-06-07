ال INSAT يحصد جائزة أفضل فرع طلابي عالمي للروبوتات

فاز الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم، في إنجاز يعد الأول من نوعه بالنسبة إلى نوادي التكنولوجيا والروبوتات في تونس حسب ما اعلن عنه المعهد على صفحته على الفايسبوك.وجرى تسليم الجائزة خلال فعاليات الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر الدولي للروبوتات، الذي احتضنته العاصمة النمساوية فيينا، والذي يعد أكبر تظاهرة علمية عالمية في هذا المجال.وشهدت دورة هذا العام مشاركة أكثر من 8 آلاف باحث وخبير وطالب من مختلف أنحاء العالم. وضم الوفد الطلابي الذي مثل المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وتسلم الجائزة كلا من تيسير الطرابلسي وآمنة تاغليت ومحمد أمين القاضي ورامي الطرودي.ويأتي هذا التتويج اعترافًا بالنشاط المتواصل للفرع الطلابي التونسي وما راكمه من خبرات في مجالات الابتكار والتكوين والعمل التطوعي العلمي، إلى جانب مساهمته في تنظيم تظاهرات ذات إشعاع إقليمي ودولي.ويعكس هذا التتويج المكانة التي باتت تحتلها الكفاءات الطلابية التونسية في مجالات الروبوتات والتكنولوجيات الحديثة، وقدرتها على المنافسة والتميّز على الصعيد الدولي حسب ما اكده المعهد.