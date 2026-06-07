بيت الحكمة : محاضرة ختامية للموسم الأكاديمي وعرض وثائقي حول أنشطة المؤسسة في العشرية الأخيرة

يُنظم المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يوم الخميس 11 جوان 2026 تظاهرة ثقافية، تتضمن محاضرة ختامية للموسم الأكاديمي 2025-2026 ، تقدّمها الأستاذة آمال بن عمار القعيد، وتطرح من خلالها موضوع "إعادة اكتشاف هويتنا من خلال التقاطع بين علم الجينوم والعلوم الإنسانية". كما تتضمن هذه التظاهرة عرض شريط وثائقي حول نشاط بيت الحكمة خلال العشرية الأخيرة وأشغال صيانة قصر المجمع وتجميله.ويأتي تنظيم هذه الفعالية بمناسبة انتهاء مهام الرئيس الحالي للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" محمود بن رمضان. وستتسلم مهمة رئاسة مجمع بيت الحكمة الأستاذة رجاء ياسين بحري وهي أول امرأة تترأس هذه المؤسسة الأكاديمية منذ إنشائها سنة 1983، وتم انتخابها في جلسة عامة انتخابية انتظمت بالمجمع في 14 مارس 2026.و رجاء ياسين بحري، هي جامعية مختصة في الحضارة الإسبانية بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، وهي من أبرز المتخصصين في تاريخ الموريسكيين والعلاقات الثقافية في حوض البحر الأبيض المتوسط خلال العصر الحديث، وتتمحور أبحاثها حول الأقليات الدينية والتبادل الثقافي بين ضفتي المتوسط في القرنين السادس عشر والسابع عشر.وجدير بالذكر أن الرئيس الحالي للمجمع محمود بن رمضان هو جامعي مختص في العلوم الاقتصادية، تسلم مهامه على رأس مجمع بيت الحكمة منذ سنة 2021 ويواصل إلى غاية يوم 14 جوان التاريخ القانوني لانتهاء مهامه، وقد حمل المشعل، على رأس المجمع، عن أستاذ الحضارة عبد المجيد الشرفي.وقد أشرف على المجمع منذ تأسيسه عدد من القامات الفكرية التونسية من بينهم المفكران الراحلان هشام جعيط وعبد الوهاب بوحديبة.