المهدية: تسجيل 2500 حادث مرور منذ بداية 2026 خلف 520 قتيلا وأكثر من 2400 جريح

أكد رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال ونيفي، اليوم الأحد في تصريح لـ/وات/، أنه تم منذ بداية 2026 تسجيل 2500 حادث مرور خلّف أكثر من 520 قتيلا ونحو 2400 جريح.ودعا بلال ونيفي، خلال الندوة التكوينية النموذجية للسلامة المرورية المنتظمة اليوم الاحد بالمهدية، إلى ضرورة استنباط طرق جديدة للردع وضبط حركة الجولان أمام هذهالإحصائيات المفزعة مقترحا في هذا الصدد الإسراع في تركيز واعتماد المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان زيادة على تنقيح مجلة الطرقات.ولفت رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية إلى أن أكثر من 30 بالمائة من ضحايا حوادث المرور هم من سواق الدراجات النارية وأن 52 بالمائة من نفس الضحايا من فئةالشباب.وشدد في هذا الإطار على أهمية التغيير الكلي لمنظومة الدراجات النارية على غرار إقرار العدد التسلسلي للدراجة وبالتالي تطبيق إجبارية التأمين داعيا الى ضرورة اعتماد المراقبةالآلية والذكية لإجبار سواق الدراجات النارية على ارتداء الخوذة ما يفضي إلى التقليص من حوادث المرور وضحاياها.وأوضح بلال ونيفي أن هذه الدورة التكوينية، التي تتزامن مع بداية فصل الصيف وانطلاق البرنامج الوطني "عطلة آمنة" لسنة 2026، يؤمنها خبراء من الجمعية ليومين متتاليين،وتستهدف عديد المؤسسات والمنشآت العمومية ذات العلاقة بقطاع النقل والجولان وتهدف بالخصوص إلى تكوين وتأهيل الموارد البشرية في مبادئ السلامة المرورية.